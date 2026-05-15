D'Amico scelto come nuovo direttore sportivo — Come detto, Igli Tare sembra destinato a lasciare il Milan dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone. Al suo posto pronto Tony D'Amico: secondo 'Tuttosport' i rossoneri avrebbero deciso da mesi di puntare sull’ex uomo-mercato del Verona. Profilo ideale per la filosofia di RedBird: sostenibilità finanziaria e scouting di alto livello. Ricordiamo alcuni colpi che ha messo a segno con l'Atalanta: Retegui e Hojlund, che sono state due grosse plusvalenze per le casse della Dea. Così come Lookman e Koopmeiners. La prossima potrebbe essere Ederson, in odore di cessione in Premier League.

Cardinale vota Allegri, ma ... — Anche il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in bilico, questo nonostante il rinnovo di contratto fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione che scatterebbe con il raggiungimento della Champions League. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' la linea di Gerry Cardinale sarebbe per la conferma di Allegri, anche se il tecnico livornese potrebbe decidere di non restare a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno. Come abbiamo analizzato noi di Pianeta Milan, l'intervista di Cardinale cita solamente Allegri come nome ed è un segnale: il numero uno rossonero potrebbe volere continuare ancora con l'allenatore livornese in panchina.

Parla Gerry Cardinale — La notizia più importante della mattinata del Milan è senza dubbio l'intervista de 'La Gazzetta dello Sport' a Gerry Cardinale. Passaggi molto importanti tra cui segnali chiari per il futuro: "Io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne". Vedremo quindi quali saranno le decisioni del numero uno rossonero.