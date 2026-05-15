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Milan, Cardinale tuona. Furlani a rischio. Il futuro di Allegri e la mossa per D’Amico

Milan, Cardinale tuona. Furlani a rischio. Il futuro di Allegri e la mossa per D'Amico
Rassegna Milan - Le notizie principali: le parole importanti di Gerry Cardinale. Il destino di Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani in bilico
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Le dichiarazioni importanti di Gerry Cardinale, il possibile destino di Massimiliano Allegri. Anche Giorgio Furlani in bilico: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos e nei dubbi che circolano in questi giorni intorno all'ambiente rossonero. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per informarvi al massimo sulle notizie più importanti, ma anche per darvi il nostro punto di vista. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, il futuro di Girogio Furlani è in bilico

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Voci sempre più forti sulla possibile rivoluzione estiva da parte del Milan e in particolare di Gerry Cardinale. Anche Giorgio Furlani sarebbe in bilico e non sicuro di restare: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri c'è stato un incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Gerry Cardinale per parlare dell'andamento stagionale del Milan e anche del futuro del CEO rossonero. Se il destino di Igli Tare sembra oramai deciso (probabilmente lascerà il Milan), anche il futuro dell'AD del Milan è in bilico. I tifosi, intanto hanno già parlato: come ha riportato l'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, c'è stata una forte contestazione contro Furlani prima e durante Milan-Atalanta.

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Come detto, Igli Tare sembra destinato a lasciare il Milan dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone. Al suo posto pronto Tony D'Amico: secondo 'Tuttosport' i rossoneri avrebbero deciso da mesi di puntare sull’ex uomo-mercato del Verona. Profilo ideale per la filosofia di RedBird: sostenibilità finanziaria e scouting di alto livello. Ricordiamo alcuni colpi che ha messo a segno con l'Atalanta: Retegui e Hojlund, che sono state due grosse plusvalenze per le casse della Dea. Così come Lookman e Koopmeiners. La prossima potrebbe essere Ederson, in odore di cessione in Premier League.

Cardinale vota Allegri, ma ...

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Anche il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in bilico, questo nonostante il rinnovo di contratto fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione che scatterebbe con il raggiungimento della Champions League. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' la linea di Gerry Cardinale sarebbe per la conferma di Allegri, anche se il tecnico livornese potrebbe decidere di non restare a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno. Come abbiamo analizzato noi di Pianeta Milan, l'intervista di Cardinale cita solamente Allegri come nome ed è un segnale: il numero uno rossonero potrebbe volere continuare ancora con l'allenatore livornese in panchina.

Parla Gerry Cardinale

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La notizia più importante della mattinata del Milan è senza dubbio l'intervista de 'La Gazzetta dello Sport' a Gerry Cardinale. Passaggi molto importanti tra cui segnali chiari per il futuro: "Io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne". Vedremo quindi quali saranno le decisioni del numero uno rossonero.

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