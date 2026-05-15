Notizie sempre più importanti sul futuro del Milan: si continua a parlare di possibili rivoluzioni al termine della stagione, con in bilico tutti. Si perché Allegri, Tare e Furlani non sarebbero certi di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione, anche se molto potrebbe dipendere dalla partecipazione o meno alla prossima edizione della Champions League (servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari). Le parole del numero uno rossonero Gerry Cardinale alimentano le possibilità di cambi: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate". Giorni di incontri importanti proprio sotto questo punto di vista: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri c'è stato un incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Gerry Cardinale per parlare dell'andamento stagionale del Milan e anche del futuro del CEO rossonero.
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Terremoto Milan, Furlani e Tare rischiano l’addio: incontro a Londra con Cardinale. Il punto
Milan, anche il futuro di Furlani è in bilico
Secondo la rosea, sarebbe ormai probabile l'addio del direttore sportivo Igli Tare dopo una sola stagione, ma Cardinale valuta una rivoluzione: nell’aria pure altri avvicendamenti. Come quello di Furlani, il cui futuro andrà valutato. Ci sarà da capire quale possa essere il peso futuro di Zlatan Ibrahimović: acquisirà più potere oppure arriveranno uomini nuovi per tutte le posizioni, sia a livello economico sia alla guida dell’area sportiva? Cardinale vorrebbe muoversi subito per essere già pronti dopo la fine della stagione. Interessante aggiungere la notizia di 'Sportitalia' che ha intercettato proprio Ibrahimović e Calvelli all'aeroporto di 'Linate' probabilmente di ritorno dall'incontro a Londra con Cardinale. Anche secondo queste indiscrezioni, il futuro di Furlani sarebbe oggetto di valutazioni.
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