Notizie sempre più importanti sul futuro del Milan: si continua a parlare di possibili rivoluzioni al termine della stagione, con in bilico tutti. Si perché Allegri, Tare e Furlani non sarebbero certi di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione, anche se molto potrebbe dipendere dalla partecipazione o meno alla prossima edizione della Champions League (servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari). Le parole del numero uno rossonero Gerry Cardinale alimentano le possibilità di cambi: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate". Giorni di incontri importanti proprio sotto questo punto di vista: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri c'è stato un incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Gerry Cardinale per parlare dell'andamento stagionale del Milan e anche del futuro del CEO rossonero.