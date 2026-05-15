Il Milan potrebbe essere vicino a un'altra estate di rivoluzione da tutti i punti di vista. Quel che è certo, è che i rossoneri avranno bisogno di giocatori impattanti e importanti per l'attacco del Diavolo. Il Milan potrebbe puntare sul grande nome, ovvero quello di Ferrán Torres, direttamente dal Barcellona. L'indiscrezione arriva dall'account X dell'esperto Ekrem Konur. Ecco i dettagli: "Corsa che si infiamma per Ferran Torres. Interesse del Milan (prestito + obbligo di riscatto), Aston Villa, Newcastle". Secondo Konur, il Barcellona sarebbe aperto alla cessione, anche perché Ferrán Torres scade a giugno 2027 e il club rischia di perderlo a zero dal prossimo febbraio in poi. Classe 2000, lo spagnolo è un calciatore di altissimo valore che ha segnato gol pesanti in stagione per il Barcellona.