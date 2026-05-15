Il Milan valuta un innesto di spessore dal Barcellona per l'estate: c'è una formula interessante per il possibile colpo di calciomercato. Ecco i dettagli
Il Milan potrebbe essere vicino a un'altra estate di rivoluzione da tutti i punti di vista. Quel che è certo, è che i rossoneri avranno bisogno di giocatori impattanti e importanti per l'attacco del Diavolo. Il Milan potrebbe puntare sul grande nome, ovvero quello di Ferrán Torres, direttamente dal Barcellona. L'indiscrezione arriva dall'account X dell'esperto Ekrem Konur. Ecco i dettagli: "Corsa che si infiamma per Ferran Torres. Interesse del Milan (prestito + obbligo di riscatto), Aston Villa, Newcastle". Secondo Konur, il Barcellona sarebbe aperto alla cessione, anche perché Ferrán Torres scade a giugno 2027 e il club rischia di perderlo a zero dal prossimo febbraio in poi. Classe 2000, lo spagnolo è un calciatore di altissimo valore che ha segnato gol pesanti in stagione per il Barcellona.
Calciomercato Milan, i costi di Ferrán Torres
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Interessante anche la possibile formula per il colpo del Milan: prestito più obbligo di riscatto. Prezzo? Il valore è di circa 50 milioni di euro (secondo Transfermarkt), ma la richiesta del Barcellona potrebbe essere più bassa proprio per la scadenza di contratto dello spagnolo nel giugno del 2027. Questo potrebbe facilitare il colpo per il Milan. Anche a livello di stipendio, Torres rientra precisamente nei paletti rossoneri, visto che guadagna 4,8 milioni di euro netti a stagione (dati Calcio e Finanza). In stagione ha numeri decisamente importanti: 16 gol con XG (gol attesi) a quota 13.07. 32 presenze di cui 22 da titolari (dati Sofascore).