L'osservatore aggiunge altri dettagli sul possibile obiettivo del mercato rossonero: "Cresciuto calcisticamente in Senegal è stato notato dagli osservatori del club norvegese del Tromsoe che nel gennaio del 2025 lo ha acquistato. In Norvegia non ha patito il cambio di vita e si è velocemente imposto come uno dei profili maggiormente affidabili del club norvegese". Sul giocatore ci sarebbero il Chelsea e il Manchester United con il Milan che sarebbe interessato. Secondo Palma, Abubacarr Sedi Kinteh ricorda Castello Lukeba e potrebbe valere 8 milioni di euro. Per il Diavolo potrebbe essere un colpo per il futuro della difesa. Per il presente, il nome più caldo potrebbe essere sempre quello di Mario Gila della Lazio.