L'osservatore Marco Palma ha voluto spendere alcune parole sul Milan, che sta seguendo con molta attenzione Bajraktarević del PSV...

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha voluto spendere alcune parole sul Milan, soffermandosi su un fatto di mercato: i rossoneri starebbero seguendo un profilo molto simile ad Edon Zhegrova, calciatore della Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, chi è Bajraktarević

"Esmir Bajraktarević (10-03-2005), esterno d’attacco del PSV. Di doppia nazionalità, è infatti nato negli Stati Uniti da genitori bosniaci. Dopo aver frequentato tutte le nazionali giovanili Statunitensi ha accettato la chiamata della nazionale maggiore bosniaca di cui è diventato uno dei migliori interpreti. Dotato di grandi capacità di dribbling, di imprevidibilità e di grandissima tecnica di base.