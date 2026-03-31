Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. Arriva Zaniolo? Intanto Kostic…
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Cresciuto nei New England Revolution, dopo aver disputato due ottime stagioni in prima squadra a gennaio 2025 è stato acquistato da PSV Eindhoven che lo pagato 3 milioni di €. Nei Paesi Bassi ha avuto un ottimo impatto facendo benissimo in campionato ed esordendo anche in Champions. Seguito dal Milan.
Somiglianza: Edon Zhegrova (Juventus)
Valore di mercato: 10 milioni €".
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