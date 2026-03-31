Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Calciomercato, Palma: “Il Milan sta seguendo Bajraktarević del PSV”

ULTIME MILAN NEWS

Calciomercato, Palma: “Il Milan sta seguendo Bajraktarević del PSV”

Calciomercato, Palma: “Il Milan sta seguendo Bajraktarević del PSV” - immagine 1
L'osservatore Marco Palma ha voluto spendere alcune parole sul Milan, che sta seguendo con molta attenzione Bajraktarević del PSV...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha voluto spendere alcune parole sul Milan, soffermandosi su un fatto di mercato: i rossoneri starebbero seguendo un profilo molto simile ad Edon Zhegrova, calciatore della Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, chi è Bajraktarević

—  

"Esmir Bajraktarević (10-03-2005), esterno d’attacco del PSV. Di doppia nazionalità, è infatti nato negli Stati Uniti da genitori bosniaci. Dopo aver frequentato tutte le nazionali giovanili Statunitensi ha accettato la chiamata della nazionale maggiore bosniaca di cui è diventato uno dei migliori interpreti. Dotato di grandi capacità di dribbling, di imprevidibilità e di grandissima tecnica di base.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: La tripletta da urlo di Gabriele Borsa: chi è il talento del Milan che ha steso la Germania

Cresciuto nei New England Revolution, dopo aver disputato due ottime stagioni in prima squadra a gennaio 2025 è stato acquistato da PSV Eindhoven che lo pagato 3 milioni di €. Nei Paesi Bassi ha avuto un ottimo impatto facendo benissimo in campionato ed esordendo anche in Champions. Seguito dal Milan.

Somiglianza: Edon Zhegrova (Juventus)

Valore di mercato: 10 milioni €".

Leggi anche
La tripletta da urlo di Gabriele Borsa: chi è il talento del Milan che ha steso la Germania
Milan, Pavlovic incanta tutti: gol in rovesciata con la Serbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA