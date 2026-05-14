Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: tensione alle stelle — Il Milan si prepara alla separazione definitiva da Massimiliano Allegri. Indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, il tecnico livornese potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Allegri sarebbe "esausto" dei continui contrasti interni con Zlatan Ibrahimovic. I rapporti sono ai minimi termini. Il Senior Advisor di RedBird avrebbe iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente a Fofana e Leao per fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione tecnica e tattica della squadra. Inoltre, Allegri avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e Antonio Cassano, suo noto detrattore.

Calciomercato, arriva Goretzka? — Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'operazione per portare Leon Goretzka al Milan sarebbe in dirittura d'arrivo. Il tedesco classe 1995 potrebbe arrivare a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il Diavolo ha messo sul tavolo un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il centrocampista tedesco classe 1995, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco è affascinato dal progetto rossonero e avrebbe scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera.

Torna di moda il nome di Mateta — Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan avrebbe rimesso gli occhi su Jean-Philippe Mateta. Il centravanti francese fu a un passo dal Diavolo lo scorso gennaio, ma i problemi fisici riscontrati durante le visite mediche hanno bloccato l'operazione. Con la posizione di Igli Tare in bilico, l'amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe pronto a tornare alla carica dell'attaccante del Crystal Palace in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.