PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le Top News della mattina: Ibra-Allegri scontro totale. Goretzka verso la chiusura. Torna l’idea Mateta

ULTIME MILAN NEWS

Milan, le Top News della mattina: Ibra-Allegri scontro totale. Goretzka verso la chiusura. Torna l’idea Mateta

Top News Milan rassegna 14 05 2026
Le tensioni tra Ibrahimovic e Allegri, l'intervista a Christian Pulisic e le ultime di calciomercato: le migliori notizie sul Milan della rassegna stampa di oggi, giovedì 14 maggio 2026
Redazione PM

Il Milan vive il momento più delicato della propria stagione e alcune notizie di questa mattina non fanno altro che alimentare le tensioni. Un litigio tra il tecnico Massimiliano Allegri e il Seniro Advisor di Redbird Zlatan Ibrahimovic ha gettato ulteriore benzina sull'incendio di polemiche esploso nelle ultime ultime settimane attorno alla dirigenza rossonera. Nel frattempo, Christian Pulisic si racconta a pochi mesi dal Mondiale casalingo con gli Stati Uniti. Anche il calciomercato continua a far parlare di sé, con un colpo che sembra ormai a un passo dalla chiusura e un nome che, invece, è tornato di moda dalle parti di Via Aldo Rossi. Ecco, dunque, le migliori notizie della rassegna stampa di oggi, giovedì 14 maggio 2026, selezionate dalla redazione di PianetaMilan.it.

Milan, le parole di Chritian Pulisic

—  

Christian Pulisic si è raccontato in una bella intervista rilasciata ai microfoni del 'Time'. La stagione dell'attaccante classe 1998 può essere divisa in due parti: da un lato gli 8 gol nelle prime 17 partite di campionato, dall'altro le zero reti dalla 18ª giornata in poi. L'ultimo gol dello statunitense con la maglia del Milan, infatti, risale allo scorso 28 dicembre, giorno della vittoria per 3-0 nel match di andata contro il Verona. Da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2023, "Captain America" ha realizzato 42 reti e 26 assist in 132 presenze complessive. Il problema fisico accusato durante la rifinitura del match contro l'Atalanta è alle spalle: sarà titolare contro il Genoa? Secondo le nostre probabili formazioni, dal 1' minuto dovrebbero partire Fullkrug e Nkunku, con Pulisic pronto a subentrare dalla panchina. Leggi qui l'intervista integrale.

LEGGI ANCHE

Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: tensione alle stelle

—  

Il Milan si prepara alla separazione definitiva da Massimiliano Allegri. Indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, il tecnico livornese potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Allegri sarebbe "esausto" dei continui contrasti interni con Zlatan Ibrahimovic. I rapporti sono ai minimi termini. Il Senior Advisor di RedBird avrebbe iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente a Fofana e Leao per fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione tecnica e tattica della squadra. Inoltre, Allegri avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e Antonio Cassano, suo noto detrattore.

Calciomercato, arriva Goretzka?

—  

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'operazione per portare Leon Goretzka al Milan sarebbe in dirittura d'arrivo. Il tedesco classe 1995 potrebbe arrivare a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il Diavolo ha messo sul tavolo un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il centrocampista tedesco classe 1995, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco è affascinato dal progetto rossonero e avrebbe scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera.

Torna di moda il nome di Mateta

—  

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan avrebbe rimesso gli occhi  su Jean-Philippe Mateta. Il centravanti francese fu a un passo dal Diavolo lo scorso gennaio, ma i problemi fisici riscontrati durante le visite mediche hanno bloccato l'operazione. Con la posizione di Igli Tare in bilico, l'amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe pronto a tornare alla carica dell'attaccante del Crystal Palace in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

Leggi anche
Ravezzani: “La rottura tra Allegri e Ibra è figlia del caos che regna al Milan. Cardinale...
Genoa-Milan, i numeri sorridono al Diavolo: il precedente con Giroud portiere nel 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA