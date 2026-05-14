Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di campionato, sarà di vitale importanza per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Che si giochi di domenica o di lunedì (siamo ancora in attesa dell'ufficialità di data e orario del match), il Diavolo è obbligato a vincere per poter alimentare le proprie chance di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.