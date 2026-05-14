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Genoa-Milan, i numeri sorridono al Diavolo: il precedente con Giroud portiere nel 2023

Olivier Giroud, ex attaccante AC Milan, decisivo in Genoa-Milan 0-1 di Serie A il 7 ottobre 2023
Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà in casa del Genoa di Daniele De Rossi nel prossimo turno di campionato: quasi tre anni fa Olivier Giroud divenne protagonista del match, andando in porta dopo l'espulsione di Mike Maignan
Daniele Triolo Redattore 

Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di campionato, sarà di vitale importanza per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Che si giochi di domenica o di lunedì (siamo ancora in attesa dell'ufficialità di data e orario del match), il Diavolo è obbligato a vincere per poter alimentare le proprie chance di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

E i numeri, va detto, sorridono al Milan: nelle ultime sette trasferte in casa del 'Grifone' sono arrivate sei vittorie. L'anno passato (5 maggio 2025) Genoa-Milan terminò 1-2. Vantaggio rossoblu con Vitinha (61'), ribaltone dei rossoneri di Sérgio Conceição con le reti di Rafael Leão (che stavolta non ci sarà per squalifica) l'autogol di Morten Frendrup tra il 76' e il 77'.

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Ma la vittoria più rocambolesca dal Milan sul campo del Genoa, obiettivamente, è quella strappata il 7 ottobre 2023, quando in panchina c'era Stefano Pioli e in porta ... Olivier Giroud! In quel match al 'Ferraris' il Diavolo trovò il vantaggio all'87' con Christian Pulisic (gol contestato dai padroni di casa per un presunto fallo di mano). Nel maxi-recupero (14'), però, Mike Maignan, in uscita disperata su Caleb Ekuban, incassò un'espulsione.

Il Milan, senza cambi, spedì tra i pali Giroud che, al 104', si oppose ai tentativi del Genoa, con George Pușcaș prima e Albert Guðmundsson poi. Quella vittoria proiettò il Diavolo in vetta alla classifica alla pausa della Serie A per le Nazionali. A fine stagione, però, così come successo già in questa, fu l'Inter a vincere lo Scudetto.

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