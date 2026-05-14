Ma la vittoria più rocambolesca dal Milan sul campo del Genoa, obiettivamente, è quella strappata il 7 ottobre 2023, quando in panchina c'era Stefano Pioli e in porta ... Olivier Giroud! In quel match al 'Ferraris' il Diavolo trovò il vantaggio all'87' con Christian Pulisic (gol contestato dai padroni di casa per un presunto fallo di mano). Nel maxi-recupero (14'), però, Mike Maignan, in uscita disperata su Caleb Ekuban, incassò un'espulsione.
Il Milan, senza cambi, spedì tra i pali Giroud che, al 104', si oppose ai tentativi del Genoa, con George Pușcaș prima e Albert Guðmundsson poi. Quella vittoria proiettò il Diavolo in vetta alla classifica alla pausa della Serie A per le Nazionali. A fine stagione, però, così come successo già in questa, fu l'Inter a vincere lo Scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA