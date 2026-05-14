PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, inizia il ritiro: il precedente rossonero con Allegri prima di una partita contro il Genoa

ULTIME MILAN NEWS

Milan, inizia il ritiro: il precedente rossonero con Allegri prima di una partita contro il Genoa

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Inizia oggi, a Milanello, il ritiro della squadra di Massimiliano Allegri in vista del match del 'Ferraris' contro il Genoa di Daniele De Rossi, partita della 37esima e penultima giornata di Serie A. I precedenti e la curiosità che forse non ricordi
Daniele Triolo Redattore 

Oggi, giovedì 14 maggio, il Milan di Massimiliano Allegri andrà in ritiro. Dopo l'allenamento odierno, Mike Maignan e compagni, infatti, inizieranno la 'clausura' nel centro sportivo di Milanello, che durerà fino alla partenza della squadra per Genova, dove i rossoneri affronteranno (da capire ancora se domenica pomeriggio o lunedì sera) il Genoa di Daniele De Rossi allo stadio 'Ferraris'.

Il ritiro, deciso da società e tecnico all'unisono, dovrà servire per ritrovare compattezza, voglia, stimoli e unità di gruppo. D'altronde, se il Milan non invertirà la tendenza dell'ultimo periodo (cinque sconfitte in sette partite) e se non conquisterà 6 punti su 6 contro il 'Grifone' ora e contro il Cagliari a 'San Siro' il prossimo weekend, sfumerà la qualificazione alla Champions League 2026-2027.

LEGGI ANCHE

Un traguardo che, dal punto di vista sportivo ed economico, il Milan non può fallire. Allegri, che ha già guidato il Milan dal 2010 al 2014, aveva già portato i rossoneri in ritiro nella sua precedente esperienza milanista. Nella stagione 2012-2013, singolare coincidenza, dopo cinque sconfitte in otto partite, proprio prima di una partita contro il Genoa, sebbene a 'San Siro'.

In quell'occasione, il ritiro funzionò: 1-0 per il Diavolo il 27 ottobre 2012 con un gol dell'ex Stephan El Shaarawy. Da lì il suo Milan si riprese. Nella seconda circostanza, novembre 2013, non andò invece benissimo: dopo il ritiro, un pareggio (0-0) in trasferta contro il Chievo Verona e un andamento successivo tra alti e bassi. Fino all'esonero di gennaio 2014.

Leggi anche
Ravezzani: “Milan, 200 milioni di plusvalenze in 3 anni. E qualcuno dice che ha speso...
Milan, Pedullà: “Tare ultima scelta. Alcune trattative portate avanti senza che nessuno lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA