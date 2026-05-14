Inizia oggi, a Milanello, il ritiro della squadra di Massimiliano Allegri in vista del match del 'Ferraris' contro il Genoa di Daniele De Rossi, partita della 37esima e penultima giornata di Serie A. I precedenti e la curiosità che forse non ricordi

Il ritiro, deciso da società e tecnico all'unisono, dovrà servire per ritrovare compattezza, voglia, stimoli e unità di gruppo. D'altronde, se il Milan non invertirà la tendenza dell'ultimo periodo (cinque sconfitte in sette partite) e se non conquisterà 6 punti su 6 contro il 'Grifone' ora e contro il Cagliari a 'San Siro' il prossimo weekend, sfumerà la qualificazione alla Champions League 2026-2027.