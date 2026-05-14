Milan, Pedullà: "Tare ha accettato il mandato da ultima scelta" — "Tare ha accettato il mandato da ultima scelta, semplicemente perché il Milan avrebbe potuto prenderlo a marzo (era libero). E invece ha deciso di farlo dopo il naufragio delle trattative con altri specialisti del ruolo. Ultima soluzione", il commento alla questione di Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, su 'SportItalia'.

"Tare parla di speculazioni. Ma dovrebbe essere lui a darsi una risposta su alcune trattative portate avanti senza che nessuno lo consultasse", ha aggiunto Pedullà sul tema. Probabilmente, facendo riferimento, per esempio, alle trattative per Samuele Ricci in estate e Jean-Philippe Mateta in inverno, condotte da Furlani con l'intermediazione dell'agente a lui vicino Paolo Busardò.

"Il Milan attuale è composto da vagoni che si sganciano per finire su un binario morto" — "Ulteriore conferma che il Milan attuale non è un treno unico e diretto verso una sola destinazione, ma è composto da vagoni che si sganciano per finire su un binario morto", ha insistito Pedullà e la notizia della rottura tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimović uscita in mattinata non fa altro che suffragare questa teoria.

"Nel calcio ci vuole poco, soprattutto quando puoi investire importanti capitali, per dare una logica a certe cose. Ma se fai esattamente il contrario rispetto alla normalità, alla fine non puoi lamentarti. A patto che poi le uniche colpe non vengano date totalmente a Furlani, già responsabile di suo. Troppo comodo: i biografi di Allegri potrebbero impartirci una lezione completa", la chiosa di Pedullà sulla polveriera che risponde al nome di Milan. Resta da capire se il Diavolo riuscirà a trovare quella stabilità gestionale tanto invocata o se il cambio al vertice tecnico e dirigenziale porterà a un altro anno zero.