Un equilibrio simile si trova solamente allargando il raggio: nelle 17 partite precedenti contro l'Atalanta, il diavolo ha subito solo 4 sconfitte, mettendo a referto ben 6 vittorie e 7 pareggi. Un dato che, come abbiamo potuto vedere con i nostri occhi nella sfida di San Siro, conferma la crescita dei nerazzurri: la squadra, infatti, sta diventando sempre più difficile da affrontare.