Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions: Milan, non ripetere lo stesso errore dello scorso anno
Un equilibrio simile si trova solamente allargando il raggio: nelle 17 partite precedenti contro l'Atalanta, il diavolo ha subito solo 4 sconfitte, mettendo a referto ben 6 vittorie e 7 pareggi. Un dato che, come abbiamo potuto vedere con i nostri occhi nella sfida di San Siro, conferma la crescita dei nerazzurri: la squadra, infatti, sta diventando sempre più difficile da affrontare.
Il problema, però, non i ferma solamente agli contri diretti. Il Milan è arrivato a 3 partite consecutive senza vittorie tra le mura di San Siro: 1 pareggio e 2 sconfitte a referto. Un fatto che non si verificava da più di un anno: l'ultima volta, infatti, risale al periodo che va tra dicembre 2024 e gennaio 2025 sotto la guida di Fonseca-Conceicao.
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