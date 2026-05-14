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Milan, numeri in calo: San Siro non è più una fortezza

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Milan, i dati opta iniziano a spaventare tutti: contro l'Atalanta il calo è stato impressionante, ecco tutti i numeri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La sconfitta contro l'Atalanta non sta pensando solo a riguardo della classifica, con la Champions League che si allontana sempre di più, ma anche per un fattore legato alle statistiche. Dopo la sfida di San Siro, alcuni dati riportati da Opta hanno fatto scattare l'allarme a quasi tutti i tifosi rossoneri: il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, sembrerebbe aver perso quelle certezze che, nel corso dei mesi, hanno caratterizzare il proprio percorso.

Milan, dati preoccupanti...

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Il primo tanto che salta alla luce riguardo proprio lo scontro diretto contro i bergamaschi. Il Milan ha perso quattro dei ultimi 6 incroci contro i nerazzurri: a 'salvare' il bilancio, 2 soli pareggi. Una vera e propria inversione di rotta.

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Un equilibrio simile si trova solamente allargando il raggio: nelle 17 partite precedenti contro l'Atalanta, il diavolo ha subito solo 4 sconfitte, mettendo a referto ben 6 vittorie e 7 pareggi. Un dato che, come abbiamo potuto vedere con i nostri occhi nella sfida di San Siro, conferma la crescita dei nerazzurri: la squadra, infatti, sta diventando sempre più difficile da affrontare.

Il problema, però, non i ferma solamente agli contri diretti. Il Milan è arrivato a 3 partite consecutive senza vittorie tra le mura di San Siro: 1 pareggio e 2 sconfitte a referto. Un fatto che non si verificava da più di un anno: l'ultima volta, infatti, risale al periodo che va tra dicembre 2024 e gennaio 2025 sotto la guida di Fonseca-Conceicao.

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