Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions: Milan, non ripetere lo stesso errore dello scorso anno
Il girone di ritorno, invece, è stato un vero e proprio suicidio: in 17 partite, il Milan è riuscito a conquistare solamente 7 vittorie, aumentando di molto le sconfitte, che sono salite a 6, mentre i pareggi sono 4. La media punti è scesa a 1.47 mentre i gol fatti sono stati solo 18, con ben 17 subiti.
I precedenti—
Per Massimiliano Allegri non è la prima volta che capita un crollo del genere: nella stagione 2023-2024, alla Juventus ci fu una situazione molto simile. Dopo 19 giornate, i bianconeri erano a -2 dall'inter capolista, ma dopo il pareggio contro l'Empoli ottennero solo 14 punti in 19 partite.
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