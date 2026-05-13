Il girone di ritorno, invece, è stato un vero e proprio suicidio: in 17 partite, il Milan è riuscito a conquistare solamente 7 vittorie, aumentando di molto le sconfitte, che sono salite a 6, mentre i pareggi sono 4. La media punti è scesa a 1.47 mentre i gol fatti sono stati solo 18, con ben 17 subiti.