PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, dal sogno Scudetto al crollo: i numeri shock del girone di ritorno

ULTIME MILAN NEWS

Milan, dal sogno Scudetto al crollo: i numeri shock del girone di ritorno

Milan, dal sogno Scudetto al crollo: i numeri shock del girone di ritorno - immagine 1
Un Milan a due facce quello visto in questa stagione. Dopo un bel girone d'andata, ecco il crollo nel ritorno: i numeri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Da possibile competitrice per la vittoria dello scudetto  a squadra in totale difficoltà e con la Champions League a rischio: queste sono state le due facce del Milan di Massimiliano Allegri nella stagione attuale. A differenza dell'andata, il girone di ritorno dei rossoneri è stato un vero e proprio disastro: dal derby contro l'Inter, il Milan ha iniziato a perdere tantissimi punti per strada ritrovandosi, a sole due giornate dalla fine, a lottare per conquistare un posto nell'Europa che conta.

Milan, i dati dei rossoneri

—  

Nel girone di andata, i rossoneri hanno tenuto un ritmo da top: 42 punti raccolti, con ben 12 vittorie conquistate, 6 pareggi e una sola sconfitta, quella contro la Cremonese alla prima giornata di campionato in casa. Anche la media punti gioiva: 2,21 a partita, con ben 32 reti segnate e solamente 15 subite.

LEGGI ANCHE

Il girone di ritorno, invece, è stato un vero e proprio suicidio: in 17 partite, il Milan è riuscito a conquistare solamente 7 vittorie, aumentando di molto le sconfitte, che sono salite a 6, mentre i pareggi sono 4. La media punti è scesa a 1.47 mentre i gol fatti sono stati solo 18, con ben 17 subiti.

I precedenti

—  

Per Massimiliano Allegri non è la prima volta che capita un crollo del genere: nella stagione 2023-2024, alla Juventus ci fu una situazione molto simile. Dopo 19 giornate, i bianconeri erano a -2 dall'inter capolista, ma dopo il pareggio contro l'Empoli ottennero solo 14 punti in 19 partite.

 

Leggi anche
Milan, le notizie top di oggi: il piano di Ibrahimovic. Spunta Guirassy. Cafu lancia il Diavolo,...
Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA