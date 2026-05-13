PIANETAMILAN news milan ultime notizie Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

ULTIME MILAN NEWS

Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: 'Resta con noi'
Sostenitori nerazzurri scatenati prima della sfida con la Lazio. Nel mirino la crisi del Milan, Giorgio Furlani e il caso rosso a Kalulu. Ecco i video da 'Sportitalia'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mentre la stagione del Milan si deciderà nelle ultime due partite contro il Genoa e il Cagliari (servono due vittorie per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League), l'Inter si gioca la Coppa Italia contro la Lazio, dopo avere già conquistato la Serie A. Nel prepartita è spuntato anche uno striscione particolare da parte dei tifosi nerazzurri fuori dallo stadio Olimpico. Ecco il video dall'account X di 'Sportitalia'.

Tifosi Inter e lo sfottò su Furlani

—  

"Giorgio Furlani, resta con noi", con le scritte in nerazzurro. Un chiaro sfottò al lavoro dell'ad rossonero al Milan. Dopo l'addio di Paolo Maldini, infatti, il Diavolo si è sempre più allontanato dalla vetta della Serie A e ha vinto solo una Supercoppa Italiana. Lo striscione degli interisti va contro anche alla contestazione dei tifosi del Milan proprio contro l'operato di Furlani: cori e manifestazione prima e durante Milan-Atalanta e petizione online che ha raggiunto 50 mila firme favorevoli alle dimissioni di Furlani.

LEGGI ANCHE

Citato anche il rosso a Kalulu

—  

Non solo lo sfottò su Furlani, i tifosi dell'Inter indossano anche delle maglie molto particolari. Ecco il video sempre da 'Sportitalia'.

"Sei bella come il rosso di Kalulu". Chiaro riferimento al rosso subito dal difensore francese in Inter-Juventus. Rosso totalmente inventato vista la simulazione di Bastoni sull'intervento costato il secondo giallo all'ex Milan, quando nella verità sarebbe stato Bastoni a dover essere espulso.

Leggi anche
Liberali vola in semifinale playoff: rimpianto Milan? Protagonista a Catanzaro e quel rebus...
Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA