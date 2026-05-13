Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

Sostenitori nerazzurri scatenati prima della sfida con la Lazio. Nel mirino la crisi del Milan, Giorgio Furlani e il caso rosso a Kalulu. Ecco i video da 'Sportitalia'
Mentre la stagione del Milan si deciderà nelle ultime due partite contro il Genoa e il Cagliari (servono due vittorie per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League), l'Inter si gioca la Coppa Italia contro la Lazio, dopo avere già conquistato la Serie A. Nel prepartita è spuntato anche uno striscione particolare da parte dei tifosi nerazzurri fuori dallo stadio Olimpico. Ecco il video dall'account X di 'Sportitalia'.
"Giorgio Furlani, resta con noi", con le scritte in nerazzurro. Un chiaro sfottò al lavoro dell'ad rossonero al Milan. Dopo l'addio di Paolo Maldini, infatti, il Diavolo si è sempre più allontanato dalla vetta della Serie A e ha vinto solo una Supercoppa Italiana. Lo striscione degli interisti va contro anche alla contestazione dei tifosi del Milan proprio contro l'operato di Furlani: cori e manifestazione prima e durante Milan-Atalanta e petizione online che ha raggiunto 50 mila firme favorevoli alle dimissioni di Furlani.