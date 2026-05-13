Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

"Giorgio Furlani, resta con noi", con le scritte in nerazzurro. Un chiaro sfottò al lavoro dell'ad rossonero al Milan. Dopo l'addio di Paolo Maldini, infatti, il Diavolo si è sempre più allontanato dalla vetta della Serie A e ha vinto solo una Supercoppa Italiana. Lo striscione degli interisti va contro anche alla contestazione dei tifosi del Milan proprio contro l'operato di Furlani: cori e manifestazione prima e durante Milan-Atalanta e petizione online che ha raggiunto 50 mila firme favorevoli alle dimissioni di Furlani.