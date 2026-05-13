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Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26

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Il Milan raggiunge quota 101,8 milioni di plusvalenze stagionali: superati i primati del 2002 e del 2009 grazie a cessioni e riscatti
Redazione PM

Con il riscatto ufficiale di Lorenzo Colombo da parte del Genoa, il Milan ha raggiunto quota 101,8 milioni di euro di plusvalenze generate nella stagione 2025-2026. Una cifra record nella storia del club. Se queste stime di 'Calcio e Finanza' dovessero essere confermate, verrebbero infranti i precedenti primati. I migliori incassi del Milan, infatti, raggiungono un massimo di 78 milioni (2001-02) e 74 milioni (2009-10). L'ufficialità dei dati arriverà con la chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno 2026.

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Le operazioni: da Thiaw a Colombo

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L'ultima operazione è quella di Colombo: 10 milioni di euro nelle casse di Via Aldo Rossi dopo il raggiungimento delle condizioni per il riscatto (la salvezza del Genoa, 22 presenze e 5 gol). Prima di lui, il mercato in uscita ha registrato altri incassi importanti. In cima alla lista Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 35 milioni di euro. Seguono la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal (22,1 milioni) e il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth per 15,5 milioni. A queste operazioni si aggiungono i 9,7 milioni incassati dal Leeds per il cartellino di Noah Okafor, i 7 milioni del Bologna per Tommaso Pobega e i 5,1 milioni spesi dall’Al Shabab per acquistare Yacine Adli. Chiude la lista Marco Sportiello, rientrato all'Atalanta la scorsa estate per 300 mila euro.

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Riscatti in bilico e nuovi incassi

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Il totale di 101,8 milioni potrebbe crescere ancora prima del 30 giugno. Ormai certo l'incasso di 12 milioni dal Como per l'obbligo di riscatto di Morata. In corso le trattative per Samuel Chukwueze: il Fulham chiede uno sconto sui 24 milioni pattuiti, ma l'affare potrebbe chiudersi tra i 18 e i 20 milioni. Legata alla salvezza della Cremonese, invece, la situazione di Filippo Terracciano, che potrebbe portare nelle casse del club altri 3,5 milioni. Scenari diversi per Musah e Bennacer: Atalanta e Dinamo Zagabria non sembrano intenzionate al riscatto. Per loro probabile rientro a Milanello in attesa di una nuova sistemazione sul mercato.

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