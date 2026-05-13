Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26
Riscatti in bilico e nuovi incassi—
Il totale di 101,8 milioni potrebbe crescere ancora prima del 30 giugno. Ormai certo l'incasso di 12 milioni dal Como per l'obbligo di riscatto di Morata. In corso le trattative per Samuel Chukwueze: il Fulham chiede uno sconto sui 24 milioni pattuiti, ma l'affare potrebbe chiudersi tra i 18 e i 20 milioni. Legata alla salvezza della Cremonese, invece, la situazione di Filippo Terracciano, che potrebbe portare nelle casse del club altri 3,5 milioni. Scenari diversi per Musah e Bennacer: Atalanta e Dinamo Zagabria non sembrano intenzionate al riscatto. Per loro probabile rientro a Milanello in attesa di una nuova sistemazione sul mercato.
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