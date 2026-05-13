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Liberali vola in semifinale playoff: rimpianto Milan? Protagonista a Catanzaro e quel rebus sulla clausola

Mattia Liberali, ex Milan
Mattia Liberali trascina il Catanzaro ai playoff di Serie B: il Milan osserva la crescita dell'ex rossonero. Tra statistiche e clausole
Redazione PM

Mattia Liberali, trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è diventato uno dei protagonisti del Catanzaro in Serie B. Il suo percorso con la maglia rossonera si era interrotto la scorsa estate, con il mancato accordo per il rinnovo di contratto e il successivo trasferimento a parametro zero in Calabria. Il club rossonero, per tutelarsi, ha inserito una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

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Dalla maglia del 125° anniversario alla semifinale playoff

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L'unica presenza ufficiale con il Milan resta l'esordio a San Siro contro il Genoa, avvenuto a soli 17 anni, con la maglia celebrativa del 125° anniversario del club. Dopo un avvio complicato, da dicembre in poi Liberali ha trovato continuità nel sistema del Catanzaro, diventando uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato al quinto posto in classifica, valido per la qualificazione ai playoff. Nel primo turno degli spareggi promozione, il Catanzaro ha travolto l'Avellino di Davide Ballardini per 3-0. Domenica 17 maggio alle 20:00 i giallorossi sfideranno il Palermo di Pippo Inzaghi in semifinale.

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Statistiche e numeri del talento classe 2007

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Nella sua prima stagione in Serie B, Liberali ha realizzato 3 gol e 4 assist in 25 presenze, restando in campo per un totale di 1208 minuti. A questi numeri si aggiunge un'apparizione in Coppa Italia contro il Sassuolo. Il trequartista, solitamente schierato a destra nel 3-4-2-1 di Aquilani, ha calciato verso la porta 25 volte centrando lo specchio in 11 occasioni. Particolarmente rilevante è il dato sui dribbling: 27 riusciti su 70 tentati (45%). Ha inoltre conquistato 35 falli, vinto il 42% dei duelli e registrato 46 tocchi all'interno dell'area di rigore avversaria.

Il rebus della clausola e il possibile ritorno

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Nonostante l'esplosione del ragazzo, dal Milan non filtrano ancora segnali circa un possibile esercizio della clausola del 50% sulla futura rivendita, che faciliterebbe un eventuale ritorno a Milanello. Al momento la società rossonera monitora la situazione da lontano, ma non risulta alcun contatto tra le parti. Il Catanzaro, intanto, si affida a Liberali per inseguire il sogno della Serie A.

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