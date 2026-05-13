Statistiche e numeri del talento classe 2007

Nella sua prima stagione in Serie B, Liberali ha realizzato 3 gol e 4 assist in 25 presenze, restando in campo per un totale di 1208 minuti. A questi numeri si aggiunge un'apparizione in Coppa Italia contro il Sassuolo. Il trequartista, solitamente schierato a destra nel 3-4-2-1 di Aquilani, ha calciato verso la porta 25 volte centrando lo specchio in 11 occasioni. Particolarmente rilevante è il dato sui dribbling: 27 riusciti su 70 tentati (45%). Ha inoltre conquistato 35 falli, vinto il 42% dei duelli e registrato 46 tocchi all'interno dell'area di rigore avversaria.