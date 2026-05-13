Sono giorni delicati per il Milan, che dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta ha rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno dilapidato un vantaggio di 9 punti sul quinto posto a causa di 5 ko nelle ultime 8 partite. Questo calo sta colpendo soprattutto la dirigenza, finita al centro delle critiche con una contestazione nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Gerry Cardinale osserva da lontano, ma al termine della stagione traccerà una linea e apporterà alcuni cambiamenti ai vertici. Anche Fabio Capello e Cafu hanno commentato il momento del Diavolo, offrendo due punti di vista opposti, ma uniti da competenza e passione per i colori rossoneri. Intanto, c'è un bomber di Bundesliga che è finito su taccuini di Via Aldo Rossi. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi.