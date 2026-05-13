Il giornalista ha poi continuato a parlare dell'operato di Allegri. Il punto focale, secondo Pedullà, è l'anticalcio. Contro l'Atalanta, i rossoneri sembrerebbero aver messo in campo una prestazione davvero molto deludente, per tutti:

Il destino, infatti, resta nelle amni della squadra, ma il rischio di non centrare l'Europa è davvero grande, soprattutto dopo le ultime prestazioni. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, infatti, tutti si aspettavano un cambio di rotta, che però non è avvenuta. Anzi, è stato confermato quanto fatto: il Milan non riesce più a vincere, e questo è un grand problema.