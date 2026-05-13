Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions: Milan, non ripetere lo stesso errore dello scorso anno
Sul proprio canale Youtube, il giornalista sportivo ha voluto commentare la sfida, rivolgendo le sue parole sia ad Allegri, ma anche alla dirigenza, formata da Tare e Giorgio Furlani.
Milan, parla Pedullà
"Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. lo non so dire a questo punto se è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. lo al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52.000 firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa."
Il giornalista ha poi continuato a parlare dell'operato di Allegri. Il punto focale, secondo Pedullà, è l'anticalcio. Contro l'Atalanta, i rossoneri sembrerebbero aver messo in campo una prestazione davvero molto deludente, per tutti:
"Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma e si è fatto scavalcare dalla Juventus. Il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite. Il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B"
Il destino, infatti, resta nelle amni della squadra, ma il rischio di non centrare l'Europa è davvero grande, soprattutto dopo le ultime prestazioni. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, infatti, tutti si aspettavano un cambio di rotta, che però non è avvenuta. Anzi, è stato confermato quanto fatto: il Milan non riesce più a vincere, e questo è un grand problema.
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