Mancano solo due giornate alla fine della stagione della Serie A e per il Milan c'è ancora da sudare: mancano due vittorie per la Champions League e serve invertire il trend negativo (7 punti nelle ultime 8 giornate giocate). Tutti, al momento, sarebbero in bilico: Allegri, Tare, lo stesso Furlani. Gerry Cardinale potrebbe decidere di cambiare molto al termine della stagione e la qualificazione in Champions potrebbe essere determinante. Nonostante le petizioni dei tifosi rossoneri, Giorgio Furlani si starebbe muovendo per il futuro del club, provando a cambiare qualcosa a livello dirigenziale.
CALCIOMERCATO MILAN
Nuovo Direttore Sportivo del Milan, Gazzetta è sicura: “Furlani sceglie D’Amico”
Milan, Furlani continua a puntare su D'Amico
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Tony D’Amico sarebbe il più probabile direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato dei rossoneri, gli avrebbe già parlato un anno fa e ora sarebbe stato individuato come il prossimo ds rossonero a partire dalla stagione 2026-27. La rosea poi aggiunge: "Il resto starà a Gerry Cardinale e alla proprietà". Probabile, anche se la rosea non lo accenna, che ci possa essere anche un cambio in panchina in caso di addio di Igli Tare. Questo visto che il progetto la scorsa estate era nato proprio da Tare che aveva scelto Massimiliano Allegri per la panchina del Milan. Vedremo se, in caso di doppia vittoria contro Genoa e Cagliari che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, la situazione potrebbe cambiare oppure no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA