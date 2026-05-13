Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Tony D’Amico sarebbe il più probabile direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato dei rossoneri, gli avrebbe già parlato un anno fa e ora sarebbe stato individuato come il prossimo ds rossonero a partire dalla stagione 2026-27. La rosea poi aggiunge: "Il resto starà a Gerry Cardinale e alla proprietà". Probabile, anche se la rosea non lo accenna, che ci possa essere anche un cambio in panchina in caso di addio di Igli Tare. Questo visto che il progetto la scorsa estate era nato proprio da Tare che aveva scelto Massimiliano Allegri per la panchina del Milan. Vedremo se, in caso di doppia vittoria contro Genoa e Cagliari che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, la situazione potrebbe cambiare oppure no.