Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3) hanno complicato parecchio la corsa Champions League del Milan. I rossoneri sono entrati nelle prime quattro posizioni alla 4ª giornata e le hanno mantenute per tutta la stagione, affacciandosi addirittura a -6 dall'Inter alla vigilia della 31ª giornata. Il crollo del Diavolo è iniziato il 15 marzo all'Olimpico, giorno della sconfitta per 1-0 contro la Lazio, che ha spianato la strada al tricolore nerazzurro. Da quel momento, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto soltanto 7 punti nelle successive 7 partite, per un totale di appena 25 punti nell'intero girone di ritorno.