Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3) hanno complicato parecchio la corsa Champions League del Milan. I rossoneri sono entrati nelle prime quattro posizioni alla 4ª giornata e le hanno mantenute per tutta la stagione, affacciandosi addirittura a -6 dall'Inter alla vigilia della 31ª giornata. Il crollo del Diavolo è iniziato il 15 marzo all'Olimpico, giorno della sconfitta per 1-0 contro la Lazio, che ha spianato la strada al tricolore nerazzurro. Da quel momento, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto soltanto 7 punti nelle successive 7 partite, per un totale di appena 25 punti nell'intero girone di ritorno.
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Milan, tutto passa dalla Champions: questi tre acquisti saltano senza il quarto posto
Con il quarto posto a rischio, anche la posizione dell'allenatore Massimiliano allegri, del direttore sportivo Igli Tare e dell'amministratore delegato Giorgio Furlani sono in bilico. Ma soprattutto, senza gli incassi garantiti dalla UEFA, anche le strategie di calciomercato cambierebbero radicalmente. La Champions League, infatti, permette alle squadre qualificate di incassare un tesoretto da almeno 90 milioni di euro. Il Milan, dopo una stagione fuori dalle coppe europee, sarebbe costretto a fare un mercato "al risparmio" per colmare l'eventuale mancata entrata, segnato da cessioni importanti e pochi investimenti significativi.
In questo contesto, ci sono tre giocatori in particolare che senza la qualificazione alla prossima edizione di Champions League rischiano seriamente di sfumare. Vediamo, nelle prossime slide, chi sono i calciatori in questione e perché le trattative dipendono dal ritorno del Milan nella massima competizione europea
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