Si parla e si scrive molto, in questi giorni, del futuro di Massimiliano Allegri , il quale, nonostante sia legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027 , potrebbe lasciare la guida tecnica della squadra rossonera al termine di questa stagione. Qualunque sia l'esito della stessa, quindi con la qualificazione in Champions League del Diavolo o meno.

Vi abbiamo raccontato della volontà di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, di sostituire Allegri (e il direttore sportivo Igli Tare) con Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna e Tony D'Amico, DS in uscita dall'Atalanta. E, in mattinata, il 'CorSera' ha anche aggiunto come i rapporti tra Allegri e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, siano ormai ridotti ai minimi termini.