Milan, Allegri sempre più lontano. Chi potrebbe finire alla guida del Diavolo?—
A suffragio della tesi che vuole Allegri molto probabilmente lontano dal Milan tra non più di un paio di settimane, anche Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, di cui vi segnaliamo il post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Il futuro di Allegri al Milan è attualmente in dubbio - l'incipit di Schira sui social -. Non c'è la stessa visione con alcuni membri della dirigenza; intanto Giovanni Malagò sta cercando di convincerlo ad accettare il ruolo di allenatore della Nazionale Italiana". Lo scenario che dipinge Schira è inquietante: Allegri via dal Milan perché non ha la stessa visione dei dirigenti sulla strada futura che dovrà intraprendere il club rossonero.
E questo non può che spaventare i tifosi, giacché, come ormai noto, Allegri ha chiesto al club quattro rinforzi di qualità ed esperienza nel prossimo calciomercato estivo, per essere subito competitivo per lo Scudetto e per fare bella figura in Europa. Mentre, a quanto pare, l'AD Furlani preferisce puntare su giovani calciatori a poco prezzo che, una volta cresciuti nel valore, possono essere rivenduti per generare plusvalenze. La situazione potrebbe spingere, quindi, Allegri ad accettare di diventare Commissario Tecnico dell'Italia.
Per la panchina del Milan, giova ricordare, lo stesso Schira tre giorni fa, in un altro post su 'X', aveva parlato anche dell'opzione Maurizio Sarri, in uscita dalla Lazio, ma nel frattempo diventato obiettivo principale dell'Atalanta; sullo sfondo restano anche Thiago Motta, Francesco Farioli e Domenico Tedesco. Le opzioni Sarri o Italiano segnerebbero una svolta radicale: si passerebbe dal pragmatismo di Allegri a un calcio più propositivo e basato sul possesso palla. Un cambio d'identità che Ibra sembrerebbe gradire.
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