Come noto, ci saranno tre assenze per squalifica nelle fila del Milan: fuori Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. Tutti e tre, sotto diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nel corso dell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta. Le buone notizie, però, per Allegri arrivano dall'infermeria: recuperati sia Davide Bartesaghi sia Christian Pulisic.