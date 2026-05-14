PIANETAMILAN partite probabili formazioni Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: un rientro in mediana, una sorpresa in attacco

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Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: un rientro in mediana, una sorpresa in attacco

Genoa-Milan di Serie A, la probabile formazione rossonera: davanti Niclas Füllkrug
Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di Serie A: tre squalificati, due ritorni dagli infortuni, qualche modifica nello schieramento iniziale del Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

In attesa di conoscere se Genoa-Milan si giocherà domenica 17 maggio (alle ore 12:00 o alle ore 12:30) o lunedì 18 maggio (alle ore 20:45), vi proponiamo la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti da Milanello nella giornata in cui il Diavolo inizierà il ritiro presso il suo centro sportivo.

Come noto, ci saranno tre assenze per squalifica nelle fila del Milan: fuori Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. Tutti e tre, sotto diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nel corso dell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta. Le buone notizie, però, per Allegri arrivano dall'infermeria: recuperati sia Davide Bartesaghi sia Christian Pulisic.

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Il primo - che giocherà titolare - era uscito nel finale di Milan-Atalanta per qualche acciacco; il secondo - che invece partirà dalla panchina - aveva saltato il match per un problema al gluteo, fortunatamente risolto nel giro di qualche giorno. Luka Modrić, che avrebbe voluto tornare in campo a Marassi contro il 'Grifone', sta meglio ma dovrà ancora mordere il freno. Bene che andrà si rivedrà all'ultima giornata contro il Cagliari a 'San Siro'.

Allegri, per un Genoa-Milan da vincere ad ogni costo per mantenere intatte le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, confermerà il suo assetto tattico preferito (3-5-2) e il portiere Mike Maignan. Nel terzetto difensivo davanti al francese, rientrerà dalla squalifica Fikayo Tomori, il quale riprenderà il suo posto da titolare in campo al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović.

In regia ancora Ricci; davanti spazio a Füllkrug e Nkunku

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A centrocampo, Zachary Athekame e, come detto, Bartesaghi sugli esterni. In cabina di regia, conferma per Samuele Ricci. Nel ruolo di mezzala sinistra, intoccabile Adrien Rabiot mentre, sul versante opposto, Allegri riproporrà Youssouf Fofana in luogo di un Ruben Loftus-Cheek apparso davvero deludente contro l'Atalanta. In attacco, al fianco di Christopher Nkunku (conferma meritata dopo il suo ottimo ingresso contro la 'Dea'), spazio per Niclas Füllkrug.

I due, nella stagione 2022-2023, si laurearono capocannonieri della Bundesliga, pari merito, con 16 gol segnati, con le maglie rispettivamente di RB Lipsia e Werder Brema. Ma, quest'anno, hanno giocato insieme la bellezza di 172'. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Genoa-Milan!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

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