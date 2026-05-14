Milan, la probabile formazione per il match contro il Genoa—
Il primo - che giocherà titolare - era uscito nel finale di Milan-Atalanta per qualche acciacco; il secondo - che invece partirà dalla panchina - aveva saltato il match per un problema al gluteo, fortunatamente risolto nel giro di qualche giorno. Luka Modrić, che avrebbe voluto tornare in campo a Marassi contro il 'Grifone', sta meglio ma dovrà ancora mordere il freno. Bene che andrà si rivedrà all'ultima giornata contro il Cagliari a 'San Siro'.
Allegri, per un Genoa-Milan da vincere ad ogni costo per mantenere intatte le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, confermerà il suo assetto tattico preferito (3-5-2) e il portiere Mike Maignan. Nel terzetto difensivo davanti al francese, rientrerà dalla squalifica Fikayo Tomori, il quale riprenderà il suo posto da titolare in campo al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović.
In regia ancora Ricci; davanti spazio a Füllkrug e Nkunku—
A centrocampo, Zachary Athekame e, come detto, Bartesaghi sugli esterni. In cabina di regia, conferma per Samuele Ricci. Nel ruolo di mezzala sinistra, intoccabile Adrien Rabiot mentre, sul versante opposto, Allegri riproporrà Youssouf Fofana in luogo di un Ruben Loftus-Cheek apparso davvero deludente contro l'Atalanta. In attacco, al fianco di Christopher Nkunku (conferma meritata dopo il suo ottimo ingresso contro la 'Dea'), spazio per Niclas Füllkrug.
I due, nella stagione 2022-2023, si laurearono capocannonieri della Bundesliga, pari merito, con 16 gol segnati, con le maglie rispettivamente di RB Lipsia e Werder Brema. Ma, quest'anno, hanno giocato insieme la bellezza di 172'. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Genoa-Milan!
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.
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