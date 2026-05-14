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Genoa-Milan, Modric non è ancora pronto: a Marassi da spettatore. Per il Cagliari …

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante Milan-Juventus 0-0 di Serie A
Luka Modric, centrocampista rossonero, seguirà la squadra di Massimiliano Allegri in Liguria per Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di campionato. Ma non potrà ancora scendere in campo. Se ne riparlerà per Milan-Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

In attesa di capire se Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00 o alle ore 12:30 o lunedì 18 maggio alle ore 20:45, possiamo già darvi una notizia certa: Luka Modric, centrocampista croato, sarà al seguito della squadra di Massimiliano Allegri in Liguria per il match contro il 'Grifone' di Daniele De Rossi.

Come riferito però da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Modric non potrà giocare. Si unirà al gruppo esclusivamente per stare vicino ai suoi compagni di squadra, per incoraggiarli in vista di una partita che i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi se vorranno mantenere intatte le loro speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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Modric non potrà scendere in campo perché gli esami strumentali per capire a che punto sia la guarigione dello zigomo sinistro, operato dopo la frattura rimediata in seguito ad una testata presa da Manuel Locatelli nell'ultimo Milan-Juventus, si svolgeranno soltanto la prossima settimana. Il Pallone d'Oro 2018 spinge per tornare in campo. Fosse per lui sarebbe già rientrato la scorsa settimana.

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I tempi minimi per la completa guarigione, però, non sono ancora trascorsi. E non lo saranno - in linea teorica - neanche per Milan-Cagliari, ultima giornata di campionato. Dove però, ne siamo certi, Modric spingerà per esserci, indossando una mascherina protettiva per il volto. Intanto, per Genoa-Milan del 'Ferraris', potrebbe sedere in panchina o accomodarsi in tribuna, così come ha fatto per Milan-Atalanta.

L'assenza del croato obbligherà Allegri a ridisegnare la mediana: probabile la conferma di Samuele Ricci in cabina di regia, così come è stato in occasione della recente sfida contro la 'Dea'. Improbabile che venga rilanciato Ardon Jashari, il cui rendimento a Reggio Emilia contro il Sassuolo non era stato certo da applausi.

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