Modric non potrà scendere in campo perché gli esami strumentali per capire a che punto sia la guarigione dello zigomo sinistro, operato dopo la frattura rimediata in seguito ad una testata presa da Manuel Locatelli nell'ultimo Milan-Juventus , si svolgeranno soltanto la prossima settimana. Il Pallone d'Oro 2018 spinge per tornare in campo. Fosse per lui sarebbe già rientrato la scorsa settimana.

Può tentare di rientrare per l'ultima a 'San Siro'

I tempi minimi per la completa guarigione, però, non sono ancora trascorsi. E non lo saranno - in linea teorica - neanche per Milan-Cagliari, ultima giornata di campionato. Dove però, ne siamo certi, Modric spingerà per esserci, indossando una mascherina protettiva per il volto. Intanto, per Genoa-Milan del 'Ferraris', potrebbe sedere in panchina o accomodarsi in tribuna, così come ha fatto per Milan-Atalanta.