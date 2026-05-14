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Ravezzani: “La rottura tra Allegri e Ibra è figlia del caos che regna al Milan. Cardinale ha fatto disastri”

AC Milan, Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic
Il caos in casa Milan esplode dopo le rivelazioni sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri: Fabio Ravezzani attacca la gestione del club
Redazione PM

Il Milan si prepara alla separazione definitiva da Massimiliano Allegri. Indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, il tecnico livornese potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Allegri sarebbe "esausto" dei continui contrasti interni con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird.

I rapporti sono ai minimi termini. Ibrahimovic avrebbe iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente a Fofana e Leao per fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione tecnica e tattica della squadra. Inoltre, Allegri avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e Antonio Cassano, suo noto detrattore.

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Sul tema si è espresso anche Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia ha analizzato la situazione in un post pubblicato sul proprio account X:

"L’articolo della sempre informata Monica Colombo sulla rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Un posto dove tutti i dirigenti pretendono di dire la loro, in perenne congiura, l’un contro l’altro armati è un posto tossico. Cardinale ha fatto disastri".

Quale futuro per il Milan?

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Il crollo rossonero nel girone di ritorno trova spiegazione in questo clima di instabilità. Se Ibrahimovic dovesse assumere il pieno controllo del Milan, si ipotizza l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Per Allegri, invece, si fa strada l'ipotesi Nazionale: il tecnico potrebbe accettare la proposta di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC.

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