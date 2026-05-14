Milan, il commento di Fabio Ravezzani sulle tensioni tra Allegri e Ibrahimovic—
Sul tema si è espresso anche Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia ha analizzato la situazione in un post pubblicato sul proprio account X:
"L’articolo della sempre informata Monica Colombo sulla rottura definitiva Allegri-Ibra dà la misura del caos totale nel Milan. Un posto dove tutti i dirigenti pretendono di dire la loro, in perenne congiura, l’un contro l’altro armati è un posto tossico. Cardinale ha fatto disastri".
Quale futuro per il Milan?—
Il crollo rossonero nel girone di ritorno trova spiegazione in questo clima di instabilità. Se Ibrahimovic dovesse assumere il pieno controllo del Milan, si ipotizza l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Per Allegri, invece, si fa strada l'ipotesi Nazionale: il tecnico potrebbe accettare la proposta di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA