I rapporti sono ai minimi termini. Ibrahimovic avrebbe iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente a Fofana e Leao per fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione tecnica e tattica della squadra. Inoltre, Allegri avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e Antonio Cassano, suo noto detrattore.