Guardiamo il possibile colpo da tre lati diversi, partendo da quello economico. Ricordiamo che a gennaio il Milan è stato a un passo da Mateta, chiudendo l'affare con il Crystal Palace per circa una trentina di milioni di euro. Il costo dovrebbe essere più basso in estate, vista la scadenza di contratto del francese lontana solo un anno. A livello di stipendio, ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione di parte fissa. Nonostante l'accordo saltato per i problemi al ginocchio, non ci dovrebbero essere problemi economici per l'eventuale affare. Il secondo lato riguarda proprio l'infortunio: come detto, il Milan lasciò stare il colpo per i problemi al ginocchio. Mateta ha saltato 6 partite per infortunio da febbraio in Premier League, ma ha segnato comunque 11 gol in campionato e uno in Conference League (dati Transfermarkt). A livello tattico, Mateta potrebbe anche essere una prima punta importante a livello fisico e con l'impatto giusto, ma il punto è chi lo prenderebbe? Si perché ci sono tante, troppe voci su possibili cambiamenti intorno al Milan e a gennaio, il colpo Mateta sembrava studiato e portato avanti da Furlani. Chi 'comanderà' in estate? Resta ancora questo dubbio.