Continuano le voci sul futuro del Milan e in particolare sui possibili cambiamenti societari. Le indiscrezioni di questa mattina hanno ancora di più scosso un ambiente che sembrava già scosso dalla prestazioni in campo (qui i dettagli su Allegri e Ibra). Nonostante i tanti dubbi sull'organigramma del Milan, si continua a parlare anche di colpi di mercato in vista della prossima stagione. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri vorrebbero puntare su Mateta, approfittando del contratto in scadenza nel 2027 e del costo ribassato. Per il francese, si legge, la trattativa sarebbe in fase avanzata.
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Calciomercato Milan, giallo Mateta: c’è la trattativa avanzata ma resta il dubbio societario
Calciomercato Milan, i dubbi sul possibile colpo Mateta
Guardiamo il possibile colpo da tre lati diversi, partendo da quello economico. Ricordiamo che a gennaio il Milan è stato a un passo da Mateta, chiudendo l'affare con il Crystal Palace per circa una trentina di milioni di euro. Il costo dovrebbe essere più basso in estate, vista la scadenza di contratto del francese lontana solo un anno. A livello di stipendio, ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione di parte fissa. Nonostante l'accordo saltato per i problemi al ginocchio, non ci dovrebbero essere problemi economici per l'eventuale affare. Il secondo lato riguarda proprio l'infortunio: come detto, il Milan lasciò stare il colpo per i problemi al ginocchio. Mateta ha saltato 6 partite per infortunio da febbraio in Premier League, ma ha segnato comunque 11 gol in campionato e uno in Conference League (dati Transfermarkt). A livello tattico, Mateta potrebbe anche essere una prima punta importante a livello fisico e con l'impatto giusto, ma il punto è chi lo prenderebbe? Si perché ci sono tante, troppe voci su possibili cambiamenti intorno al Milan e a gennaio, il colpo Mateta sembrava studiato e portato avanti da Furlani. Chi 'comanderà' in estate? Resta ancora questo dubbio.
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