Le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport' fanno riflettere molto sul futuro del Milan: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Il numero uno rossonero lascia aperte le porte a possibili cambi importanti nell'organigramma del Milan e non solo. Come scrive sempre la rosea, Cardinale non è soddisfatto di come si sono mossi i dirigenti sul mercato, non solo nell’ultima stagione, ma pure in quelle precedenti. Cardinale si aspettava operazioni che avrebbero fruttato sul campo in maniera importante, per poi avere plusvalenze sul mercato. L'unico esempio recente è quello di Reijnders, venduto a peso d'oro la scorsa estate al Manchester City.
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Milan, possibile addio di Furlani: Cardinale non soddisfatto del mercato. Ipotesi Calvelli
Milan, occhio all'ipotesi Calvelli: il punto
L'altro passaggio importantissimo dell'intervista del numero uno di RedBird riguarda proprio il mercato: "Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi". Il Diavolo ha investito tantissimo nelle ultime tre stagioni: 441 milioni di euro in tre stagioni, vincendo una sola Supercoppa Italiana. L'Inter ha investito 250 milioni di euro nello stesso periodo (dati Transfermarkt). Occhio ai cambi nell'organigramma del Milan: come scrive la rosea, un’ipotesi è che acquisisca più peso nella gestione dei conti Massimo Calvelli, attualmente capo degli investimenti sportivi di RedBird e membro del cda rossonero. Potrebbe quindi esserci un addio dell'attuale amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.
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