Le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport' fanno riflettere molto sul futuro del Milan: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Il numero uno rossonero lascia aperte le porte a possibili cambi importanti nell'organigramma del Milan e non solo. Come scrive sempre la rosea, Cardinale non è soddisfatto di come si sono mossi i dirigenti sul mercato, non solo nell’ultima stagione, ma pure in quelle precedenti. Cardinale si aspettava operazioni che avrebbero fruttato sul campo in maniera importante, per poi avere plusvalenze sul mercato. L'unico esempio recente è quello di Reijnders, venduto a peso d'oro la scorsa estate al Manchester City.