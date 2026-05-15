Il Milan è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Genoa: i rossoneri devono vincere sia contro il Grifone che contro il Cagliari per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale per il futuro dei rossoneri: i premi UEFA e i ricavi sono fondamentali per il bilancio e il prossimo mercato. Il punto nevralgico di questi giorni, però, non è il campo, ma una possibile rivoluzione futura, di cui ha accennato anche Gerry Cardinale (qui tutte le sue parole). Come riporta 'Tuttosport', l'avventura di Igli Tare al Milan sembra ai titoli di coda. Il direttore sportivo lascerebbe il suo ruolo dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone.
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Milan, addio Tare dopo una sola stagione: i rossoneri puntano forte su D’Amico
Il Milan punta forte su D'Amico
Secondo il quotidiano, il Milan vorrebbe affidare la direzione dell’area tecnica rossonera a Tony D’Amico, che esattamente un anno fa di questi tempi era stato in procinto di firmare con la società di via Aldo Rossi. Arrivo bloccato dai Percassi dopo la partenza di Gasperini dalla Dea alla Roma. Ora, con l'Atalanta vicina a chiudere per Giuntoli, potrebbe essere tutto più facile per il Milan. I rossoneri avrebbero deciso da mesi di puntare sull’ex uomo-mercato del Verona. Profilo ideale per la filosofia di RedBird: sostenibilità finanziaria e scouting di alto livello. Per questo motivo le sue quotazioni sono in forte ascesa. Occhio alla Roma, che potrebbe tentare l'assalto al DS per sostituire Massara in partenza. Noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato con cura i colpi di D'Amico all'Atalanta (qui il nostro approfondimento in merito).
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