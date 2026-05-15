Il Milan è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Genoa: i rossoneri devono vincere sia contro il Grifone che contro il Cagliari per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale per il futuro dei rossoneri: i premi UEFA e i ricavi sono fondamentali per il bilancio e il prossimo mercato. Il punto nevralgico di questi giorni, però, non è il campo, ma una possibile rivoluzione futura, di cui ha accennato anche Gerry Cardinale (qui tutte le sue parole). Come riporta 'Tuttosport', l'avventura di Igli Tare al Milan sembra ai titoli di coda. Il direttore sportivo lascerebbe il suo ruolo dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone.