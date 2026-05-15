Secondo il quotidiano, sarà difficile anche per Massimiliano Allegri restare al Milan nelle condizioni attuali. Si parla delle indiscrezioni di ieri de 'Il Corriere della Sera' dei dissidi dopo Napoli-Milan nati tra l'allenatore del Milan e Zlatan Ibrahimović (qui tutti i dettagli in merito). Una lite furibonda, si legge, con divergenze sul modo di giocare ma anche sulla composizione della rosa della prossima stagione e poi le chiamate dello svedese ad alcuni giocatori del Milan per parlare di tattica. La linea di Gerry Cardinale sarebbe per la conferma di Allegri, anche se il tecnico livornese potrebbe decidere di non restare a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno. In caso di quarto posto conquistato (servono le vittorie contro il Genoa e il Cagliari), ci sarebbe il rinnovo di contratto automatico per Allegri fino al 2028 a circa 6 milioni di euro netti a stagione, ma l'allenatore starebbe pensando all'addio e sarebbe disposto a riflettere sulla possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.