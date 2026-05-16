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La nostra analisi: il peso di Allegri e il mercato—
Il tema Allegri resta molto delicato: ricordiamo che, in caso di Champions League, scatterebbe il rinnovo automatico per l'allenatore livornese che avrebbe, nel caso, un contratto fino al 2028 con 6 milioni di euro a stagione. Se davvero Furlani e Ibrahimović fossero pronti a fare un passo indietro, il passaggio fondamentale resta il prossimo mercato. Chiunque sarà il nuovo direttore sportivo, dovrà lavorare in coesione con Massimiliano Allegri per cercare di rinforzare al meglio la squadra, con i nomi voluti dall'allenatore. Ricordiamo che, in due sessioni di mercato, è arrivato solo Rabiot (tra i migliori nel 3-5-2 del Milan) come richiesta precisa di Allegri. Tutto questo non potrà più continuare a partire dalla nuova stagione, Champions o Europa League che sia.
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