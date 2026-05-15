Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, in Casa Milan ci si aspetta una bella risposta. I rossoneri di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, hanno bisogno di 6 punti, vale a dire ben 2 vittorie su 2. A sole due giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora in bilico, e i sogni europei del Milan possono frantumarsi. Già contro il Genoa, nel match in programma domenica mattina alle ore 12:00, servirà una vittoria. Ma quali possono essere le probabili formazioni? Andiamo a vedere le possibili scelte di De Rossi e Allegri!