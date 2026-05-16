La nostra analisi: uno scenario interessante

Se le parole di Carlo Pellegatti dovessero rivelarsi veritiere, si aprirebbe uno scenario davvero molto interessante per il futuro del Milan. Ovvio, tutto dipende dalla Champions League: i premi UEFA e i possibili ricavi spostano troppo sia per il bilancio rossonero, sia per le prossime sessioni di mercato. Parlando però per ipotesi e quindi con una qualificazione in tasca, Massimiliano Allegri sarebbe più centrale di quello che è stato in questa stagione. Parliamo a livello di scelte sul mercato, non di campo. L'ingresso di una figura calcistica importante come Galliani, poi, risolverebbe quella mancanza di peso politico che si è avuta molto in queste stagioni con RedBird. Un personaggio così importante e conosciuto come Galliani potrebbe rimettere al centro del calcio italiano il Milan cercando di chiudere il gap con l'Inter.