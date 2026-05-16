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Pellegatti sicuro: “Furlani secondo me è fuori. Spero in un ritorno per il Milan”

Pellegatti sicuro: 'Furlani secondo me è fuori. Spero in un ritorno per il Milan'
Carlo Pellegatti lancia la bomba sul futuro societario del Milan: Giorgio Furlani potrebbe dire addio e occhio al possibile ritorno di Galliani. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul futuro del Milan: importanti novità anche nella mattina di oggi, con Furlani e Ibrahimović che potrebbero fare un passo indietro rispetto al loro peso nel mondo rossonero. Su questo argomento si è concentrato anche l'ultimo video su 'YouTube' del giornalista Carlo Pellegatti, che ha parlato degli incroci futuri dell'organigramma del Milan. Citato anche Adriano Galliani. Ecco l'estratto.

Pellegatti sicuro: "Sorpreso di vedere Furlani ancora al suo posto"

"Io spero che il futuro organigramma del Milan veda Galliani. Sarei sorpreso se Furlani fosse ancora al suo posto: ho tante voci che mi dicono che possa uscire, che sia di sua spontanea volontà o per un esonero. A me risulta così, secondo me Furlani è fuori. In quel caso potrebbe essere fuori anche D'Amico. Mi dicono che Ibrahimović non convinca del tutto come dirigente. Quindi c'è l'ipotesi che preferisco: l'azzeramento della dirigenza. Calvelli dovrebbe restare come uomo forte di Gerry Cardinale. In questo scenario, Allegri, qualora dovesse qualificarsi in Champions League, dovrebbe rimanere, con Galliani nell'organigramma".

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La nostra analisi: uno scenario interessante

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Se le parole di Carlo Pellegatti dovessero rivelarsi veritiere, si aprirebbe uno scenario davvero molto interessante per il futuro del Milan. Ovvio, tutto dipende dalla Champions League: i premi UEFA e i possibili ricavi spostano troppo sia per il bilancio rossonero, sia per le prossime sessioni di mercato. Parlando però per ipotesi e quindi con una qualificazione in tasca, Massimiliano Allegri sarebbe più centrale di quello che è stato in questa stagione. Parliamo a livello di scelte sul mercato, non di campo. L'ingresso di una figura calcistica importante come Galliani, poi, risolverebbe quella mancanza di peso politico che si è avuta molto in queste stagioni con RedBird. Un personaggio così importante e conosciuto come Galliani potrebbe rimettere al centro del calcio italiano il Milan cercando di chiudere il gap con l'Inter.

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