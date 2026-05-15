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Moretto sul futuro di Tare: “Cardinale ha scelto, a fine stagione sarà addio”

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Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto fornire degli aggiornamenti molto importanti sul Milan e sul futuro di Igli Tare...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il solito appuntamento con il video aggiornamento pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare il punto della situazione in Casa Milan, soffermandosi in modo molto particolare su quello che sarà il futuro della dirigenza rossonera, facendo riferimento alla posizione sempre più traballante di Igli Tare, direttore sportivo del Milan.

Secondo quanto riferito da Moretto, sarebbe ormai stata presa una decisione definitiva sul direttore sportivo albanese: dopo un solo anno in rossonero, al termine della stagione Igli Tare saluterà Milano. Questa sembrerebbe essere la decisione presa da Gerry Cardinale, patron del Milan. Le sue parole:

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"La notizia che voglio rimarcare che è stata presa una decisione in merito al futuro di Igli Tare. Difatto Cardinale ha deciso di separarsi da Tare. Il direttore sportivo albanese non sarà più il direttore sportivo del Milan al termine della stagione. Il tutto verrà ufficializzato, manca solo la ratifica di questa scelta, che è stata presa, fatta. Ti posso dire che non sarà l'unico cambiamento nel mondo Milan, quindi mi aspetto che possano cambiare anche altri pezzi del puzzle. Quindi insomma vi aggiorneremo, ma la prima scelta è stata fatta. Il mercato estivo non ha soddisfatto Cardinale, non gli è piaciuto come è stato gestito il budget". 

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