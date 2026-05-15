Milan, Moretto su Tare...
"La notizia che voglio rimarcare che è stata presa una decisione in merito al futuro di Igli Tare. Difatto Cardinale ha deciso di separarsi da Tare. Il direttore sportivo albanese non sarà più il direttore sportivo del Milan al termine della stagione. Il tutto verrà ufficializzato, manca solo la ratifica di questa scelta, che è stata presa, fatta. Ti posso dire che non sarà l'unico cambiamento nel mondo Milan, quindi mi aspetto che possano cambiare anche altri pezzi del puzzle. Quindi insomma vi aggiorneremo, ma la prima scelta è stata fatta. Il mercato estivo non ha soddisfatto Cardinale, non gli è piaciuto come è stato gestito il budget".
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