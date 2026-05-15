Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto fornire degli aggiornamenti molto importanti sul Milan e sul futuro di Igli Tare...

Durante il solito appuntamento con il video aggiornamento pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare il punto della situazione in Casa Milan, soffermandosi in modo molto particolare su quello che sarà il futuro della dirigenza rossonera, facendo riferimento alla posizione sempre più traballante di Igli Tare, direttore sportivo del Milan.