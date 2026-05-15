Tra le possibili cessioni estive, i calciatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali per il Mondiale, i possibili nomi per il post Allegri e il pensiero di Franco Ordine sulla rosa rossonera. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.