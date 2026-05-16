Cosa l'ha portato all'esasperazione: "Il fatto più eclatante è la partita di domani. In un'azienda ci sono discussioni. L'importante è che tutti si lavori per il bene del Milan, ma discussioni ne ho avute in 20 anni tutti gli anni, anche peggiori di queste. Come in tutte le aziende del mondo. L'importante è che tutti si lavori in un'unica direzione. La cosa fondamentale ora è la partita di domani. Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Vediamo se saremo in Champions League o Europa League, poi la proprietà farà le sue valutazioni. Sempre per il bene del Milan, che ha milioni di tifosi e sono sempre stati vicini. Domani i ragazzi, come sempre, faranno una prestazione ottima, speriamo anche risultato".