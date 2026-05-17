Nkunku la stappa, Athekhame la chiude: i colpi di Tare decidono Genoa-Milan. Siamo sicuri sia lui il problema?
Sul finale di campionato e la corsa Champions: "Allegri ha perfettamente ragione: mancano ancora novanta minuti da giocare e stiamo vivendo un campionato straordinario e bellissimo, con tantissime squadre raccolte in pochissimi punti. Oggi abbiamo vissuto un'emozione enorme e siamo tutti felicissimi, perché siamo consapevoli che domenica prossima dipenderà tutto da noi. Adesso abbiamo un'intera settimana a disposizione per concentrarci al massimo e raggiungere un traguardo che entrambi volevamo ottenere a tutti i costi. Bravo Max!"
Sul passo falso della Juventus "Se prima del fischio d'inizio ci aspettavamo un passo falso di una delle nostre concorrenti? Sicuramente ce lo auguravamo, anche se sapevamo che non sarebbe stato semplice; poi è arrivata la sconfitta della Juventus tra le mura amiche. Da parte nostra, siamo stati bravi a rimanere focalizzati esclusivamente sulla nostra partita. Non era affatto scontato contro una Lazio di assoluto valore e dotata di un organico importante".
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