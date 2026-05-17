Sul finale di campionato e la corsa Champions: "Allegri ha perfettamente ragione: mancano ancora novanta minuti da giocare e stiamo vivendo un campionato straordinario e bellissimo, con tantissime squadre raccolte in pochissimi punti. Oggi abbiamo vissuto un'emozione enorme e siamo tutti felicissimi, perché siamo consapevoli che domenica prossima dipenderà tutto da noi. Adesso abbiamo un'intera settimana a disposizione per concentrarci al massimo e raggiungere un traguardo che entrambi volevamo ottenere a tutti i costi. Bravo Max!"