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Gasperini: “Corsa Champions? La penso come Allegri, mancano ancora 90 minuti. Bravo Max”

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha citato Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro la Lazio: ecco cosa ha detto ai microfoni di 'DAZN'
Redazione PM

Nel pomeriggio sono andate in scena, in contemporanea, quattro gare decisive per la corsa Champions. Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1, avvicinando ulteriormente il quarto posto, che ora è a solo una vittoria di distanza. Sugli altri campi, invece, la Roma ha battuto la Lazio nel derby e il Como ha vinto di misura contro il Parma. L'unica squadra ad aver commesso un passo falso è stata la Juventus, che è stata sconfitta dalla Fiorentina (0-2) tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Alla vigilia della 38ª giornata di Serie A, la classifica recita: 3° Milan (70 punti), 4° Roma (70), 5° Como (68), 6° Juventus (68).

Le parole di Gasperini sulla lotta Champions

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Al termine della stracittadina contro la Lazio, Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per commentare la gara a pochi minuti dal triplice fischio. Tra i vari temi trattati, il tecnico della Roma ha parlato anche della corsa Champions, sottoscrivendo il ragionamento fatto da Allegri qualche istante prima. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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Sul finale di campionato e la corsa Champions: "Allegri ha perfettamente ragione: mancano ancora novanta minuti da giocare e stiamo vivendo un campionato straordinario e bellissimo, con tantissime squadre raccolte in pochissimi punti. Oggi abbiamo vissuto un'emozione enorme e siamo tutti felicissimi, perché siamo consapevoli che domenica prossima dipenderà tutto da noi. Adesso abbiamo un'intera settimana a disposizione per concentrarci al massimo e raggiungere un traguardo che entrambi volevamo ottenere a tutti i costi. Bravo Max!"

Sul passo falso della Juventus "Se prima del fischio d'inizio ci aspettavamo un passo falso di una delle nostre concorrenti? Sicuramente ce lo auguravamo, anche se sapevamo che non sarebbe stato semplice; poi è arrivata la sconfitta della Juventus tra le mura amiche. Da parte nostra, siamo stati bravi a rimanere focalizzati esclusivamente sulla nostra partita. Non era affatto scontato contro una Lazio di assoluto valore e dotata di un organico importante".

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