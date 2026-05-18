Milan (Massimiliano Allegri) e Roma (Gian Piero Gasperini): appaiate in graduatoria a quota 70 punti.

Como (Cesc Fàbregas) e Juventus (Luciano Spalletti): condividono la medesima posizione in classifica a quota 68 punti.

Tutto ancora da decidere per la suddivisione dei posti tra Champions ed Europa League. Se la stagione fosse finita ieri, avrebbero festeggiato rossoneri e giallorossi. Battendo rispettivamente Cagliari a 'San Siro' e Hellas Verona al 'Bentegodi', le due capoliste della volata potrebbero tagliare fuori i lariani e i bianconeri, impegnati contro Cremonese e Torino (nel derby della Mole).

In caso di pareggio di una delle contendenti, entreranno in gioco i calcoli geometrici della classifica avulsa: gli scontri diretti come primo criterio e la differenza reti come secondo.

L'analisi di Paolo Condò: il rigore di Nkunku e il crollo Juventus — L'avvincente lotta per un posto in Champions League è stata l'argomento principale del consueto editoriale del lunedì mattina sul 'Corriere della Sera' a firma di Paolo Condò. Il noto giornalista sportivo ha esaltato le prodezze di Scott McTominay per il Napoli, di Gianluca Mancini per la Roma e di Alberto Moreno per il Como, dedicando alla Juventus un intero capitolo critico dopo il crollo interno (0-2) contro la Fiorentina.

Per il Milan, Condò ha incensato la giocata di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, giunto in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, si è infatti guadagnato e ha trasformato "il rigore del sollievo milanista".

Si tratta del gol numero 7 in campionato per l'ex RB Lipsia e PSG (il 5° dal dischetto). In una stagione certamente altalenante, il francese sta fornendo nelle ultime partite sprazzi della classe di cui è dotato: d'altronde, i suoi 58 gol in 88 partite nelle ultime due stagioni a Lipsia (dal 2021 al 2023) non potevano essere un caso.

Secondo Condò, mentre la Juventus non è stata in grado di arrangiarsi, il Milan – sebbene "col fiatone" – ha colto un'importante occasione sul campo del Genoa per dare una sterzata alla sua classifica dopo due k.o. consecutivi. Ora, per il match contro il Cagliari di domenica prossima, sulla sponda rossonera c'è un po' meno paura e molta più fiducia.