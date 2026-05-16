Direttore sportivo già in ritardo

Igli Tare sembrerebbe essere ormai a un passo dall'addio al Milan e lo farebbe dopo solo due sessioni di mercato gestite da lui. Ci sono sempre molti dubbi sui colpi dei rossoneri: da chi sono gestiti, chi ha deciso chi comprare? Peccato che Tare non abbia avuto effettivamente molto tempo per programmare e gestire la sessione estiva di mercato del Milan e che per gennaio, non abbia avuto modo di chiudere colpi più importanti a livello economico di Füllkrug (arrivato in prestito gratuito). Se dovesse arrivare un nuovo direttore sportivo la prossima stagione, arriverebbe comunque in ritardo per programmare bene il mercato e ci potrebbero essere gli stessi rischi ed errori del recente passato. Ricordiamo che i colpi di Nkunku e Jashari, accostati alla figura di Tare, sono costati più di 30 milioni di euro a testa (con aggiunte di bonus). A favore di Tare, però, anche il colpo Luka Modrić: il DS del Milan ha spinto tantissimo per il centrocampo croato, determinante per la stagione rossonera.