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Niente caos esterno: Allegri carica il suo Milan verso il Genoa. Un solo obiettivo

Niente caos esterno: Allegri carica il suo Milan verso il Genoa. Un solo obiettivo
Il Milan si isola dal caos: Massimiliano Allegri carica la squadra per blindare la Champions col Genoa, mentre per Tare è l'ultima trasferta con i rossoneri. Ecco i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Giornata importantissima per il Milan: domani i rossoneri si giocano una grande fetta di futuro contro il Genoa. Serve vincere contro il Grifone e contro il Cagliari per centrare la qualificazione in Champions League. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri sta provando a preparare la squadra per la delicatissima trasferta: allenamento al mattino, conferenza stampa alle 15 di oggi e poi partenza verso Genova nel pomeriggio. Non è una situazione facile visto quanto sta accadendo fuori dal campo: le parole di Cardinale, voci di rivoluzione futura. Il lavoro di Allegri è stato più complicato del solito. L'allenatore livornese ha ricordato alla squadra che le voci fuori contano relativamente: il compito del Milan in campo è conquistare l'obiettivo Champions League a prescindere da tutto.

Milan, ultima trasferta per Tare

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Presente nel ritiro del Milan anche Igli Tare che, con ogni probabilità, è alla vigilia della sua ultima trasferta da direttore sportivo del Diavolo. I suoi acquisti estivi, soprattutto quelli milionari di Jashari e Nkunku, non hanno pagato fino a questo momento. Secondo il quotidiano, Tare è arrivato in rossonero trovando subito numerosissime spine da gestire, dovendo imbastire un mercato importante tra entrate e uscite, con poco tempo, senza programmazione e con spifferi da altre aree della società.

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Direttore sportivo già in ritardo

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Igli Tare sembrerebbe essere ormai a un passo dall'addio al Milan e lo farebbe dopo solo due sessioni di mercato gestite da lui. Ci sono sempre molti dubbi sui colpi dei rossoneri: da chi sono gestiti, chi ha deciso chi comprare? Peccato che Tare non abbia avuto effettivamente molto tempo per programmare e gestire la sessione estiva di mercato del Milan e che per gennaio, non abbia avuto modo di chiudere colpi più importanti a livello economico di Füllkrug (arrivato in prestito gratuito). Se dovesse arrivare un nuovo direttore sportivo la prossima stagione, arriverebbe comunque in ritardo per programmare bene il mercato e ci potrebbero essere gli stessi rischi ed errori del recente passato. Ricordiamo che i colpi di Nkunku e Jashari, accostati alla figura di Tare, sono costati più di 30 milioni di euro a testa (con aggiunte di bonus). A favore di Tare, però, anche il colpo Luka Modrić: il DS del Milan ha spinto tantissimo per il centrocampo croato, determinante per la stagione rossonera.

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