La nostra analisi: quanto costa Allegri?

Ordine ha ragione: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, Allegri avrebbe un rinnovo di contratto automatico fino al 2028 con un contratto pesante da 6 milioni di euro a stagione. Difficile pensare a un esonero in quel caso, perché l'allenatore livornese peserebbe molto sulle casse rossonere. Ordine cita anche le cessioni pesanti passate del Milan come critica alle scelte di RedBird: ricordiamo che sia Tonali che Reijnders sono stati acquisti oculati da parte del Milan, visto che sono stati presi a cifre fattibili per i tetti di RedBird e poi valorizzati alla grande sul campo. A livello economico, il Milan li avrebbe potuti trattenere, magari cambiando strategia: facile vendere i big per fare plusvalenze e per il bilancio. I bravi dirigenti, però, vendono i giocatori che non sono il fulcro del proprio progetto, come ha appunto fatto l'Inter in queste stagioni.