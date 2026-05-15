Momento delicato in casa Milan: la squadra rossonera è in ritiro a Milanello per cercare di ripartire dopo avere conquistato solo 7 punti nelle ultime 8 partite stagionali. Da dopo la partita contro la Juventus, i rossoneri stanno facendo a meno di Luka Modrić. Il centrocampista croato, al centro del progetto e del gioco del Milan, è stato operato al viso dopo lo scontro con Locatelli. Senza l'ex Real Madrid in campo, il Diavolo ha perso malamente contro il Sassuolo e l'Atalanta e non sembra avere gioco e spunti. Ci potrebbe essere contro il Genoa domenica alle 12:00?