Momento delicato in casa Milan: la squadra rossonera è in ritiro a Milanello per cercare di ripartire dopo avere conquistato solo 7 punti nelle ultime 8 partite stagionali. Da dopo la partita contro la Juventus, i rossoneri stanno facendo a meno di Luka Modrić. Il centrocampista croato, al centro del progetto e del gioco del Milan, è stato operato al viso dopo lo scontro con Locatelli. Senza l'ex Real Madrid in campo, il Diavolo ha perso malamente contro il Sassuolo e l'Atalanta e non sembra avere gioco e spunti. Ci potrebbe essere contro il Genoa domenica alle 12:00?
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Modrić non si ferma, vuole tornare in campo: dopo il Genoa controllo decisivo
Milan, Modrić vuole accelerare i tempi per tornare
Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' in edicola, Modrić si sottoporrà ad un controllo medico per stabilire i progressi. Questo, però, la settimana prossima. Il croato salterà quindi la partita contro il Genoa, ma ci sono ancora possibilità di recupero per l'ultima gara della stagione con il Cagliari. Se la scelta fosse in mano al solo Modrić, accelererebbe i tempi per tornare in campo, ma lo staff medico del Milan, giustamente, non vuole correre rischi. Il croato lavora a Milanello in attesa del via libera per tornare in campo. Ricordiamo che il Milan deve vincere contro Genoa e Cagliari per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, e il contributo di Modrić può essere determinante.
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