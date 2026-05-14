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Clamoroso FIGC, Malagò ha scelto il suo braccio destro: offerta a Maldini per la svolta azzurra

Paolo Maldini, ex difensore e dirigente AC Milan, potrebbe finire a guidare il Club Italia
Nel caso in cui diventasse Presidente della FIGC nelle elezioni del prossimo 22 giugno, Giovanni Malagò vorrebbe Paolo Maldini - ex difensore e dirigente del Milan - alla guida del Club Italia. E nel ruolo di C.T. occhio a Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): si sfideranno per la poltrona Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Malagò, al momento, è sostenuto da Serie A, Serie B, AssoAllenatori e A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori), convogliando dunque, su di sé circa il 54% delle preferenze.

È molto probabile, dunque, che sia proprio l'ex numero uno del CONI a vincere le elezioni federali tra poco più di un mese. Motivo per cui si sta già guardando intorno per formare la sua 'squadra di governo del calcio'. Secondo il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, Malagò avrebbe contattato Paolo Maldini prima di tutti.

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L'ex difensore ed ex dirigente del Milan, fermo dal giugno 2023 dopo il licenziamento dal club di Via Aldo Rossi, nelle intenzioni di Malagò sarebbe l'elemento perfetto per guidare il Club Italia. Vedremo poi se Maldini (corteggiato, secondo le ultime indiscrezioni, anche dai turchi del Fenerbahçe, che vorrebbero affidargli l'area tecnica della società) accetterà o meno la proposta azzurra.

Soltanto in seconda battuta, dunque, sarà scelto il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il sogno di Malagò sarebbe Pep Guardiola, nel caso in cui lasciasse il Manchester City a fine stagione. Lo spagnolo, però, percepisce uno stipendio altissimo in Inghilterra (24 milioni di euro netti a stagione) e si tratta di una cifra ben lontana dalla disponibilità della F.I.G.C. per il ruolo.

Alternative Massimiliano Allegri e Antonio Conte, attuali allenatori di Milan e Napoli ma entrambi in dubbio se proseguire o meno l'avventura in corso nei rispettivi club.

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