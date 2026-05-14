L'ex difensore ed ex dirigente del Milan, fermo dal giugno 2023 dopo il licenziamento dal club di Via Aldo Rossi, nelle intenzioni di Malagò sarebbe l'elemento perfetto per guidare il Club Italia. Vedremo poi se Maldini (corteggiato, secondo le ultime indiscrezioni, anche dai turchi del Fenerbahçe, che vorrebbero affidargli l'area tecnica della società) accetterà o meno la proposta azzurra.
Soltanto in seconda battuta, dunque, sarà scelto il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il sogno di Malagò sarebbe Pep Guardiola, nel caso in cui lasciasse il Manchester City a fine stagione. Lo spagnolo, però, percepisce uno stipendio altissimo in Inghilterra (24 milioni di euro netti a stagione) e si tratta di una cifra ben lontana dalla disponibilità della F.I.G.C. per il ruolo.
Alternative Massimiliano Allegri e Antonio Conte, attuali allenatori di Milan e Napoli ma entrambi in dubbio se proseguire o meno l'avventura in corso nei rispettivi club.
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