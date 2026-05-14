Nel caso in cui diventasse Presidente della FIGC nelle elezioni del prossimo 22 giugno, Giovanni Malagò vorrebbe Paolo Maldini - ex difensore e dirigente del Milan - alla guida del Club Italia. E nel ruolo di C.T. occhio a Massimiliano Allegri

Il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): si sfideranno per la poltrona Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Malagò, al momento, è sostenuto da Serie A, Serie B, AssoAllenatori e A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori), convogliando dunque, su di sé circa il 54% delle preferenze.