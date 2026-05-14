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Verso Genoa-Milan, le ultime dall’infermeria di De Rossi: ecco come stanno Baldanzi, Norton-Cuffy e Otoa

Daniele De Rossi, allenatore Genoa
Dal rientro di Tommaso Baldanzi ai dubbi su Brooke Norton-Cuffy: il punto sugli infortunati del Genoa in vista del match contro il Milan
Redazione PM

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida valida per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri arrivano al match dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3), che hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions che sembrava ormai a un passo. Il destino, però, è ancora nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri: con 6 punti nelle ultime due uscite, il Diavolo avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.

Genoa-Milan, il momento della squadra rossoblù

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Il Genoa è reduce da 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. I 41 punti conquistati fino ad ora permettono alla squadra di Daniele De Rossi di affrontare serenamente il finale di stagione, con l'obiettivo salvezza già centrato. Tuttavia, i rossoblù vogliono chiudere con dignità, e la gara contro il Milan (data ancora da definire) sarà l'ultima stagionale davanti al proprio pubblico.

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Le condizioni degli infortunati

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Dopo due giorni di riposo concessi da De Rossi, il Genoa è tornato ad allenarsi nella mattinata di ieri, giovedì 13 maggio 2016. La seduta ha portato con sé alcune notizie positive, come il rientro in gruppo di Tommaso Baldanzi e Maxwel Cornet, che sono pienamente recuperati e saranno regolarmente a disposizione contro il Milan. Ancora in dubbio, invece, Sebastian Otoa e Brooke Norton-Cuffy. Il difensore danese è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre l'esterno inglese non ha ancora recuperato dal problema alla coscia che lo tiene ai box dallo scorso 30 marzo.

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