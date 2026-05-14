Le condizioni degli infortunati

Dopo due giorni di riposo concessi da De Rossi, il Genoa è tornato ad allenarsi nella mattinata di ieri, giovedì 13 maggio 2016. La seduta ha portato con sé alcune notizie positive, come il rientro in gruppo di Tommaso Baldanzi e Maxwel Cornet, che sono pienamente recuperati e saranno regolarmente a disposizione contro il Milan. Ancora in dubbio, invece, Sebastian Otoa e Brooke Norton-Cuffy. Il difensore danese è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre l'esterno inglese non ha ancora recuperato dal problema alla coscia che lo tiene ai box dallo scorso 30 marzo.