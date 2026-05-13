Siamo arrivati a mercoledì 13 maggio e non c'è ancora una data ufficiale per Genoa-Milan , partita della 37^ giornata della Serie A 2025-26. Una gara cruciale per i rossoneri, visto che servono 6 punti contro il Grifone e il Cagliari per avere la qualificazione in Champions League garantita. I rossoneri dovranno giocare in contemporanea con il derby di Roma , visto che i giallorossi sono in pienissima corsa per il quarto posto. La proposta della Lega Serie A sarebbe quella di giocare domenica alle 12:00, spostando di mezzora in avanti la finale degli ATP 1000 di Roma .

Il problema derby nel calendario

Per chi non fosse avvezzo ai quartieri romani, lo stadio Olimpico (dove si gioca il derby) e il Foro Italico (dove si gioca il torneo di tennis) sono praticamente attaccati e questo potrebbe portare disservizi e problemi con il flusso delle persone. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a SportMediaset: "Abbiamo accolto l’invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz’ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un’altra mezz’ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l’inizio della finale degli Internazionali".