Si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: le dichiarazioni a ‘SportMediaset' di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match
Nella serata di ieri si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘SportMediaset’ di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match.
Milan-Atalanta 2-3, le parole di Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'
—
Su cosa sta succedendo al Milan: "Dobbiamo recuperare energie mentali e preparare al meglio la partita di domenica".
Sulla sua analisi della partita: "In questo momento alla prima occasione prendiamo gol, possiamo far meglio. In settimana vediamo come migliorare questo. Il pareggio sarebbe stato importante ma non avrebbe cambiato niente, servono sei punti".