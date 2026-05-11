PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta, Allegri: “Prendiamo gol alla prima occasione. Ora servono sei punti”

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Milan-Atalanta, Allegri: “Prendiamo gol alla prima occasione. Ora servono sei punti”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: le dichiarazioni a ‘SportMediaset' di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match
Daniele Triolo Redattore 

Nella serata di ieri si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘SportMediaset’ di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match.

Milan-Atalanta 2-3, le parole di Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

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Su cosa sta succedendo al Milan: "Dobbiamo recuperare energie mentali e preparare al meglio la partita di domenica".

Sulla sua analisi della partita: "In questo momento alla prima occasione prendiamo gol, possiamo far meglio. In settimana vediamo come migliorare questo. Il pareggio sarebbe stato importante ma non avrebbe cambiato niente, servono sei punti".

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Sul direttore sportivo Igli Tare che ha parlato di ritiro prima di Genoa-Milan: "Fino a che non sappiamo quando giocheremo, poi faremo il programma della settimana".

Sui margini per vedere un altro Milan: "Dobbiamo essere fiduciosi, il destino è nelle nostre mani. Non sarà facile ma dobbiamo farlo".

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