Si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: le dichiarazioni a ‘SportMediaset' di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, al fischio finale del match

Nella serata di ieri si è svolta, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Atalanta , partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 : qui di seguito le dichiarazioni a ‘SportMediaset’ di Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, al fischio finale del match.

Su cosa sta succedendo al Milan : "Dobbiamo recuperare energie mentali e preparare al meglio la partita di domenica".

Sulla sua analisi della partita: "In questo momento alla prima occasione prendiamo gol, possiamo far meglio. In settimana vediamo come migliorare questo. Il pareggio sarebbe stato importante ma non avrebbe cambiato niente, servono sei punti".