PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Milan-Atalanta: “Prendiamo troppi gol. Contestazione? Non cerchiamo alibi”

MILAN-ATALANTA

Allegri dopo Milan-Atalanta: “Prendiamo troppi gol. Contestazione? Non cerchiamo alibi”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 2-3, le parole di Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

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Su come fa questo Milan a fare sei punti per andare in Champions League: "Dobbiamo preparare bene la gara di Genova come abbiamo fatto per questa, ma purtroppo oggi abbiamo preso gol dall'Atalanta alla prima occasione. E su questo dobbiamo migliorare perché ultimamente stiamo prendendo troppi gol: tre dal'Udinese, due dal Sassuolo, altri tre stasera. Prendiamo gol troppo facilmente. Guardiamo anche le cose positive, cioè che siamo tornati a fare gol, ma allo stesso tempo dobbiamo tornare non prendere gol".

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Sul suo lavoro: "Bisogna essere tutti compatti e uniti e mettere i ragazzi in condizioni ottimali per fare una grande partita a Genova".

Sulla contestazione dei tifosi che può aver influito sul Milan: "Ma no, non cerchiamo alibi. Alibi e vittimismo non mi piacciono. Abbiamo fatto un brutto girone di ritorno, ma abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".

Sulla possibilità di andare in ritiro: "Fino a quando non ci dicono quando giochiamo contro il Genoa non possiamo programmare la settimana. Poi vediamo ...".

Sulla possibilità di giocare alle ore 12:30 a Genova: "Se mi piace giocare alle 12:30? L'importante è vincere, poi possiamo giocare anche alle 10 del mattino, va bene lo stesso ...".

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