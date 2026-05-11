Sul suo lavoro: "Bisogna essere tutti compatti e uniti e mettere i ragazzi in condizioni ottimali per fare una grande partita a Genova".
Sulla contestazione dei tifosi che può aver influito sul Milan: "Ma no, non cerchiamo alibi. Alibi e vittimismo non mi piacciono. Abbiamo fatto un brutto girone di ritorno, ma abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".
Sulla possibilità di andare in ritiro: "Fino a quando non ci dicono quando giochiamo contro il Genoa non possiamo programmare la settimana. Poi vediamo ...".
Sulla possibilità di giocare alle ore 12:30 a Genova: "Se mi piace giocare alle 12:30? L'importante è vincere, poi possiamo giocare anche alle 10 del mattino, va bene lo stesso ...".
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