Milan-Atalanta 2-3, le parole di Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

Su come fa questo Milan a fare sei punti per andare in Champions League: "Dobbiamo preparare bene la gara di Genova come abbiamo fatto per questa, ma purtroppo oggi abbiamo preso gol dall'Atalanta alla prima occasione. E su questo dobbiamo migliorare perché ultimamente stiamo prendendo troppi gol: tre dal'Udinese, due dal Sassuolo, altri tre stasera. Prendiamo gol troppo facilmente. Guardiamo anche le cose positive, cioè che siamo tornati a fare gol, ma allo stesso tempo dobbiamo tornare non prendere gol".