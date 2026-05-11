Milan, Costacurta: "Si sono anche impegnati, ma perdi lucidità e questa è la prestazione"—
“Il problema? Non è un primo tempo di oggi. È figlio della partita contro l’Udinese, la Juventus, il Sassuolo. Nella mia opinione si sono anche impegnati, ma perdi lucidità … e questa è la prestazione. Sono arrivati con il fiato corto nel momento più importante della stagione”, ha sottolineato Costacurta. Secondo l'ex centrale del Milan di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti, però, l'origine di tutti i mali del club rossonero ha radici ben più profonde.
“Anche chi non lo conosce sa che cacciare Paolo Maldini è stato un errore - ha infatti aggiunto poi Costacurta a 'Sky Sport' -. È davanti agli occhi che tante sono state le scelte sbagliate. Paolo è stato bravo in quegli anni a creare un certo ambiente, e sono sicuro che l’ha fatto, perché so quanto gli interessa creare delle basi per uno spogliatoio che dia energie, positività e coraggio”.
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