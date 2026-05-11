Milan, Costacurta: "Si sono anche impegnati, ma perdi lucidità e questa è la prestazione"

“Il problema? Non è un primo tempo di oggi. È figlio della partita contro l’Udinese, la Juventus, il Sassuolo. Nella mia opinione si sono anche impegnati, ma perdi lucidità … e questa è la prestazione. Sono arrivati con il fiato corto nel momento più importante della stagione”, ha sottolineato Costacurta. Secondo l'ex centrale del Milan di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti, però, l'origine di tutti i mali del club rossonero ha radici ben più profonde.