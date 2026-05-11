Milan, rivoluzione da 170 milioni: 5 big in uscita, Allegri prenota Goretzka e un nuovo super bomber
Ferrara: "Milan, reazione nel finale. Ma i tifosi ..."—
Nell'immediato post-partita di Milan-Atalanta su 'DAZN', Ciro Ferrara - ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale Italiana, un tempo allenatore e oggi opinionista per l'emittente di calcio e sport in streaming - ha commentato quanto visto a 'San Siro'. “Milan, soprattutto nel primo tempo, molto molto passivo. Vittoria meritata dell’Atalanta, anche se nel finale c’è stata una reazione, anche se quella reazione i tifosi del Milan l’avrebbero voluta ad inizio partita, immediatamente, per portare a casa il risultato".
"Mettere in discussione a due giornate dalla fine qualcosa che era a portata di mano deve far riflettere tutto l’ambiente. La prestazione oggi è stata negativa, parliamoci chiaramente. Tutti si aspettavano una risposta, e una risposta non c’è stata", ha chiosato Ferrara sul momento nero vissuto dal Milan di Allegri da due mesi a questa parte.
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