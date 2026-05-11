L'ex difensore ed ex allenatore Ciro Ferrara, nel post-partita di Milan-Atalanta su 'DAZN', ha parlato del momento nero in cui è finito il Diavolo di Massimiliano Allegri, sconfitto 2-3 dalla 'Dea' a 'San Siro' e a rischio qualificazione Champions

Daniele Triolo Redattore 11 maggio 2026 (modifica il 11 maggio 2026 | 09:26)

Serviva una vittoria, al Milan di Massimiliano Allegri, ieri sera a 'San Siro' contro l'Atalanta di Raffaele Palladino per ripartire di slancio in zona Champions, anche alla luce dei successi di Juventus, Roma e Como. E invece il Diavolo ha fornito un'altra pessima prestazione, incassando un'altra sconfitta (2-3) che ha consentito alla squadra di Gian Piero Gasperini di operare l'aggancio in classifica ai rossoneri.