Quanto sei soddisfatto della tua prestazione? "Sono molto soddisfatto. Sono stato fuori un mese e non è facile tornare al meglio. È sempre un po’ difficile a fine stagione, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto con voglia, fame e tanta qualità. Poi nel finale abbiamo subito, ma sapevamo non sarebbe stato facile il finale anche sul 3-0. Sono soddisfatto della mia prestazione, dopo un infortunio di un mese non è facile tornare al mio livello migliore. Ho fatto di tutto per rientrare bene con la squadra e sono contento di aver fatto 90 minuti così bene".