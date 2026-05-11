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Milan-Atalanta, Hien in conferenza: “Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra”

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Isak Hien, giocatore nerazzurro, ha parlato al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta di Serie A 2025-26 in conferenza stampa. Ecco le sue parole da San Siro
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato in conferenza stampa Isak Hien, giocatore nerazzurro.

Vittoria importante... "La chiave sono state la voglia e la fame. Abbiamo dimostrato che anche noi siamo una buona squadra e oggi lo abbiamo fatto con voglia, fame e qualità".

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Quanto sei soddisfatto della tua prestazione? "Sono molto soddisfatto. Sono stato fuori un mese e non è facile tornare al meglio. È sempre un po’ difficile a fine stagione, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto con voglia, fame e tanta qualità. Poi nel finale abbiamo subito, ma sapevamo non sarebbe stato facile il finale anche sul 3-0. Sono soddisfatto della mia prestazione, dopo un infortunio di un mese non è facile tornare al mio livello migliore. Ho fatto di tutto per rientrare bene con la squadra e sono contento di aver fatto 90 minuti così bene".

Che bilancio fai della stagione? "È ovvio che non siamo contenti della stagione che abbiamo fatto, ma era molto importante stasera dimostrare che siamo forti. Non è facile stare al top stagione dopo stagione. Il passo indietro di quest’anno può essere utile per fare due passi avanti in futuro"

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