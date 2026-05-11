Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta : rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato a 'SkySport' Massimiliano Allegri , allenatore rossonero.

"Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare". Possibile ritiro prima del Genoa? "Farò il programma della settimana. Per quanto riguarda Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione: dopo essere partiti bene abbiamo preso un gol dove non siamo stati bravi e reattivi. Dobbiamo stare più attenti e a Genova dobbiamo stare più attenti. C’è bisogno di fare, ripartire da martedì, preparare la partita di Genova nel migliore dei modi ed essere bravi a fare una buona prestazione". Qualcosa ti preoccupa? Allegri risponde: "Innanzitutto abbiamo perso quella solidità difensiva che avevamo. Forse è anche il momento, facciamo casino in campo, siamo disordinati per la troppa voglia di vincere la partita. Su questo dobbiamo lavorare".