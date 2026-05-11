Sui cambi che hanno fatto meglio dei titolari: "Col senno di poi è facile. Abbiamo avuto situazioni favorevole ma dobbiamo ripartire dal positivo degli ultimi 15 minuti. Però bisogna associarci la fase difensiva che in questo momento è fragile, visto che prendiamo gol troppo facilmente, forse perché lavoriamo meno di squadra". L'allenatore del Milan continua: "Domenica devono saperlo anche i ragazzi che bisogna vincere le partite perché per la quota Champions non bastano 67 punti. Per il mio modo di vedere, i ragazzi hanno messo tuto l’impegno che avevano in campo. Non bisogna pensare al passato, ripartire dagli ultimi 20 e andare a Genova a fare una grande partita".
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