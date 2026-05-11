PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri: “Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione”

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Allegri: “Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione”

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Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta di Serie A 2025-26 a 'SkySport'. Ecco le sue parole da San Siro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato a 'SkySport' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero.

"Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare". Possibile ritiro prima del Genoa? "Farò il programma della settimana. Per quanto riguarda Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione: dopo essere partiti bene abbiamo preso un gol dove non siamo stati bravi e reattivi. Dobbiamo stare più attenti e a Genova dobbiamo stare più attenti. C’è bisogno di fare, ripartire da martedì, preparare la partita di Genova nel migliore dei modi ed essere bravi a fare una buona prestazione". Qualcosa ti preoccupa? Allegri risponde: "Innanzitutto abbiamo perso quella solidità difensiva che avevamo. Forse è anche il momento, facciamo casino in campo, siamo disordinati per la troppa voglia di vincere la partita. Su questo dobbiamo lavorare".

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Sui cambi che hanno fatto meglio dei titolari: "Col senno di poi è facile. Abbiamo avuto situazioni favorevole ma dobbiamo ripartire dal positivo degli ultimi 15 minuti. Però bisogna associarci la fase difensiva che in questo momento è fragile, visto che prendiamo gol troppo facilmente, forse perché lavoriamo meno di squadra". L'allenatore del Milan continua: "Domenica devono saperlo anche i ragazzi che bisogna vincere le partite perché per la quota Champions non bastano 67 punti. Per il mio modo di vedere, i ragazzi hanno messo tuto l’impegno che avevano in campo. Non bisogna pensare al passato, ripartire dagli ultimi 20 e andare a Genova a fare una grande partita".

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