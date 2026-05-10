PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Possibile ritiro prima del Genoa? Allegri: “Vediamo quando giochiamo. La Champions …”

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Possibile ritiro prima del Genoa? Allegri: “Vediamo quando giochiamo. La Champions …”

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Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta di Serie A 2025-26 in conferenza stampa. Ecco le sue parole da San Siro
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore rossonero.

Possibile ritiro? "Martedì ci ritroviamo, domani sapremo quando giocheremo. Una volta che sapremo quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana. Dovremo preparare bene Genova. Non ci rimane altro che vincerla. Vediamo il positivo: siamo tornati a far gol. Poi la prestazione della squadra non è stata positiva. Alla prima occasione abbiamo preso gol, anche in maniera troppo facile, e ci siamo disordinati. Le pressioni del fatto di avere paura di non arrivare in Champions non sono facili da sopportare. Nelle prossime due conteranno le motivazioni".

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Sui tanti squalificati: "Con quelli che abbiamo andiamo a Genova e giochiamo. Alexis ha avuto una reazione sbagliata ed era giusto venisse ammonito, anche se una reazione del genere in quel momento lì ci poteva stare".

Da cosa ripartirà? "È più di un mese che alterniamo risultati buoni a delle sconfitte... Da martedì, quando ci ritroveremo, ci sarà solo da pensare alla partita col Genoa con grande fiducia. Però è normale che se non faremo punti è giusto stare fuori dalla Champions. Dobbiamo mettere a posto la fase difensiva della squadra per non lasciare i difensori nell'uno contro uno".

Manca la condizione? Allegri risponde: "No, la squadra sta bene. Però siamo in un momento in cui hai pressione addosso, come è normale. Però non serve parlare della partita di oggi: serve solo recuperare energie, ritrovarsi e pensare al Genoa. Bisognerà avere coraggio, perché la classifica dice che siamo ancora in lotta per la Champions. Però inutile nascondersi: se non facciamo risultati, è giusto non andare in Champions".

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