Sui tanti squalificati: "Con quelli che abbiamo andiamo a Genova e giochiamo. Alexis ha avuto una reazione sbagliata ed era giusto venisse ammonito, anche se una reazione del genere in quel momento lì ci poteva stare".

Da cosa ripartirà? "È più di un mese che alterniamo risultati buoni a delle sconfitte... Da martedì, quando ci ritroveremo, ci sarà solo da pensare alla partita col Genoa con grande fiducia. Però è normale che se non faremo punti è giusto stare fuori dalla Champions. Dobbiamo mettere a posto la fase difensiva della squadra per non lasciare i difensori nell'uno contro uno".

Manca la condizione? Allegri risponde: "No, la squadra sta bene. Però siamo in un momento in cui hai pressione addosso, come è normale. Però non serve parlare della partita di oggi: serve solo recuperare energie, ritrovarsi e pensare al Genoa. Bisognerà avere coraggio, perché la classifica dice che siamo ancora in lotta per la Champions. Però inutile nascondersi: se non facciamo risultati, è giusto non andare in Champions".