Milan-Atalanta, Allegri: “Nessuno si sarebbe aspettato questo momento di difficoltà”

Allegri prosegue: «Preoccupato dal punto di vista mentale? È normale che nessuno si sarebbe aspettato questo momento di difficoltà. Immaginavo ci sarebbe stato all’interno della stagione. Serve responsabilità. Domenica serve una partita importante a Genova, bisogna prepararsi per bene, con grande entusiasmo e voglia di ritrovare la vittoria."

Leao? In questo momento non è un problema né di Leao né degli altri. La priorità è la squadra. Rafa ha avuto situazioni favorevoli stasera, come le aveva avute con il Sassuolo. Domenica sarà squalificato. Noi dobbiamo pensare alla partita di Genova».

«Giocare in contemporanea le ultime giornate? Hai sicuramente ragione, ma tanto non è fattibile perché non decidiamo noi. Non so se le ultime due lo saranno, dovranno farci sapere. Bisogna vincere due partite, non è tanto la contemporanea. La squadra ha sempre lavorato bene, ai ragazzi non c’è da rimproverare nulla».

Sulla contestazione a Furlani: «Quando mancano i risultati, io sono responsabile. Sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha dato il massimo. In questo momento non c’è bisogno di andare a vedere di chi sono le responsabilità. Io ho sempre detto, ridetto e ripetuto che la Champions non era assolutamente in una botte di ferro»