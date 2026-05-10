Sulla sintonia con la squadra:"Si è creata una grande sintonia tra me e la squadra, non era scontato. I ragazzi erano demotivati perché i risultati non arrivavano. Questo gruppo ha sempre dimostrato grande attaccamento, hanno grandi valori tecnici e umani. Voglio il bene dell'Atalanta e dei tifosi".
Sul suo futuro:"Non penso al mio futuro, penso al presente. Devo finire al meglio questa stagione. Ho dato tutto per questi colori e credo che i tifosi lo abbiano apprezzato, così come la società. Non ho rimpianti, io cerco di fare del mio meglio, poi le valutazioni le farà la società".
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