PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta, Palladino: “Avremmo meritato il 3-0, ma è stato bello anche vincere così”

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Milan-Atalanta, Palladino: “Avremmo meritato il 3-0, ma è stato bello anche vincere così”

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Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro, ha parlato al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta di Serie A 2025-26 ai microfoni di 'DAZN'
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato ai microfoni di 'DAZN' anche Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro.

Sulla vittoria:"Stasera devo ringraziare i miei ragazzi, hanno fatto una grande partita. Siamo stati molto pericolosi davanti e abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grande individualità. Questa è la risposta di un grande gruppo. La settimana è stata un po' particolare, ma noi abbiamo dimostrato in campo, vincendo una partita meritatamente. Il 3-0 sarebbe stato meritato, ma è stato bello anche vincere così".

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Sulla sintonia con la squadra:"Si è creata una grande sintonia tra me e la squadra, non era scontato. I ragazzi erano demotivati perché i risultati non arrivavano. Questo gruppo ha sempre dimostrato grande attaccamento, hanno grandi valori tecnici e umani. Voglio il bene dell'Atalanta e dei tifosi".

Sul suo futuro:"Non penso al mio futuro, penso al presente. Devo finire al meglio questa stagione. Ho dato tutto per questi colori e credo che i tifosi lo abbiano apprezzato, così come la società. Non ho rimpianti, io cerco di fare del mio meglio, poi le valutazioni le farà la società".

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