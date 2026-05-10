Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta : rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato ai microfoni di 'DAZN' anche Raffaele Palladino , allenatore nerazzurro.

Sulla vittoria:"Stasera devo ringraziare i miei ragazzi, hanno fatto una grande partita. Siamo stati molto pericolosi davanti e abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grande individualità. Questa è la risposta di un grande gruppo. La settimana è stata un po' particolare, ma noi abbiamo dimostrato in campo, vincendo una partita meritatamente. Il 3-0 sarebbe stato meritato, ma è stato bello anche vincere così".