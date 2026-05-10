PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta, Palladino in conferenza stampa: “Sapevamo come trovare spazi contro il 3-5-2 del Milan”

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Atalanta, Palladino in conferenza stampa: “Sapevamo come trovare spazi contro il 3-5-2 del Milan”

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Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro, ha parlato al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta 2-3 di Serie A 2025-26 in conferenza stampa
Redazione PM

Fischio dell'arbitro Luca Zufferli: termina 3-2 in favore dei nerazzurri la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro. Ecco le sue parole.

Sui tifosi rossoneri che hanno lasciato San Siro:"L'aspetto mentale nel calcio è importantissimo. Oggi non voglio parlare del Milan, voglio parlare dei miei ragazzi. Siamo arrivati qui molto carichi, dopo una settimana particolare. Hanno risposto da grande gruppo, remiamo tutti dalla stessa parte. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo segnato e abbiamo creato tanto. È stato bello soffrire anche alla fine".

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Sul proprio futuro:"Spero che anche l'anno prossimo ci sia la possibilità di continuare con questo gruppo perché mi hanno dato tanto. Ho sentito i tifosi e li ho ringraziati. Spero di essere apprezzato dai ragazzi, dai tifosi e dalla società per il lavoro che ho fatto. Non ho rimpianti. Ma il destino non è nelle mie mani. Deciderà la società".

Su Raspadori:"Jack ha fatto una partita incredibile, straordinaria sia a livello tecnico che in fase di non possesso. Ha marcato Ricci per poi attaccare nelle zone che gli piacciono . Sono felice che abbia fatto gol, per noi è un giocatore importante. Tutti hanno giocato una buona partita. Anche le ultime, sono state ottime della squadra, ma eravamo stati poco cinici e poco lucidi davanti".

Sul piano gara contro il Milan:"I ragazzi sono stati bravi a seguire il piano gara. Sapevamo che il Milan si sarebbe difeso con il 3-5-2 e che avremmo potuto trovare spazio sulla trequarti, così da poterli bucare centralmente dopo aver girato palla sugli esterni".

 

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