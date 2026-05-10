Sul proprio futuro:"Spero che anche l'anno prossimo ci sia la possibilità di continuare con questo gruppo perché mi hanno dato tanto. Ho sentito i tifosi e li ho ringraziati. Spero di essere apprezzato dai ragazzi, dai tifosi e dalla società per il lavoro che ho fatto. Non ho rimpianti. Ma il destino non è nelle mie mani. Deciderà la società".

Su Raspadori:"Jack ha fatto una partita incredibile, straordinaria sia a livello tecnico che in fase di non possesso. Ha marcato Ricci per poi attaccare nelle zone che gli piacciono . Sono felice che abbia fatto gol, per noi è un giocatore importante. Tutti hanno giocato una buona partita. Anche le ultime, sono state ottime della squadra, ma eravamo stati poco cinici e poco lucidi davanti".

Sul piano gara contro il Milan:"I ragazzi sono stati bravi a seguire il piano gara. Sapevamo che il Milan si sarebbe difeso con il 3-5-2 e che avremmo potuto trovare spazio sulla trequarti, così da poterli bucare centralmente dopo aver girato palla sugli esterni".